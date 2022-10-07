Kayseri'de genç kick boksçuyu bıçakla öldüren sanığa 12 yıl hapis

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki kick boks sporcusunu bıçakla öldüren sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 'kasten öldürme' suçundan hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Y.E.A. (16) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.Sanık Y.E.A, savunmasında pişman olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.Mahkeme heyeti, sanık Y.E.A'ya 12 yıl hapis cezası vererek duruşmayı bitirdi.Olay Fatih Mahallesi İnönü Parkı'nda antrenmana gitmek için arkadaşını bekleyen Altın Spor Kulübünün lisanslı kick boks sporcusu Muhammed Mustafa K'yi, 4 Ocak'ta aralarında çıkan kavgada bıçakla öldüren Y.E.A, polis ekiplerince yakalanmıştı.Gözaltına alınan şüpheli tutuklanmış, hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılmıştı