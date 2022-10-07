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İstanbul göç değerlendirme toplantısında yeni kararlar alındı

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Göç Değerlendirme Toplantısı'nda yeni kararlar alındığını İstanbul’da 10 ilçenin bundan sonra gelebilecek yabancı oturumuna, ikamete kapalı olduğunu açıkladı. Soylu daha önce yabancı kaydı kapatılan Esenyurt ve Fatih'le beraber Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu ilçelerinin yabancılar için ikamet izinlerine kapatıldığını, artık bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacağını duyurdu.

Ekleme: 7.10.2022 - 16:21 Güncelleme: 7.10.2022 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
İstanbul göç değerlendirme toplantısında yeni kararlar alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katıldığı İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünde düzenlenen İstanbul Göç Değerlendirme Toplantısı'nda yeni kararlar alındığını açıkladı.



Toplantı sonrasında açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Bu toplantıda alınan karara göre Esenyurt ve Fatih tüm yabancı oturumuna kapalıydı. Bu toplantıda alınan karar gereği Göçme mücadele kapsamında bu iki ilçeye dahil olarak üçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu, İstanbul'da geçici korumaya zaten kapalıydı, tüm ikamet izinlerine kapandı. Yani artık bu ilçelerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacak. İstisnası ne? Öğrenciyse, o ilçedeyse üniversitesi, orayı kazanmışsa olabilir veya yatırımcı olarak ev almışsa bu olabilir. Onun dışında bir de hastalık meselesi var. Yani aile bütünlüğü açısından sağlık meselesi. Onun dışında Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu yabancı oturumuna kapatılmıştır. Burada iki ilçemiz de önceden vardı, Esenyurt ve Fatih. Böylece Esenyurt ve Fatih'le beraber 10 ilçe bundan sonra gelebilecek yabancı oturumuna, ikamete kapalıdır." dedi.
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