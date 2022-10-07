İşgalci İsrail yine çocuk öldürdü: Ramallah'da iki kişi hayatını kaybetti
İşgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah kentinde Yahudi yerleşimcilerle bölge sakini Filistinliler arasında gerilim yükseldi. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah kentinin kuzeyindeki el-Mezraatül Garbiyye köyünde fanatik Yahudi yerleşimcilerle bölge sakini Filistinliler arasında gerilim yükseldi.
Biri çocuk iki kişiyi öldürdüler
İsrail güçlerinin müdahale ettiği olayda Mehdi Ledadive adlı Filistinli gencin İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Ledadive'nin naaşı, Ramallah kentindeki El-İstişari Arap Hastanesi'nin morguna getirildi. Ledadive'nin yakınları üzüntü yaşadı.