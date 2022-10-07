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İETT otobüsü önce yayaya sonra kaldırımdaki motosikletlere çarpıp kaçtı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı vatandaşın tepkisinden korkup kaçtı. Otobüs şoförü daha sonra panikle kaldırıma çıkarak park halindeki motosikletlere ve elektrik direğine de çarptıktan sonra otobüsten inerek kaçıp kayıplara karıştı.

İETT otobüsü önce yayaya sonra kaldırımdaki motosikletlere çarpıp kaçtı
Ekleme: 7.10.2022 - 22:28 Güncelleme: 7.10.2022 - 22:39 / Editör: Ozge Selin
İETT otobüsü önce yayaya sonra kaldırımdaki motosikletlere çarpıp kaçtı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz günün akşamı İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Daha sonra park halindeki iki motosiklete ve ardından kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrik direği 4 katlı apartmanın ikinci katının balkonuna dayandı.

İETT otobüsü önce yayaya sonra kaldırımdaki motosikletlere çarpıp kaçtı

Kazadan sonra aracından inen İETT şoförü, panikleyerek aracını bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yayaya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının bacağında kırık olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından, olay yerinden kaçan İETT şoförünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İETT otobüsü önce yayaya sonra kaldırımdaki motosikletlere çarpıp kaçtı

Otobüsün çarptığı motosikletlerden birinin sahibi Tayfun Ege, 'Araç karşı yönden geliyordu, karşıya geçen yayayı ezdi. Çevredeki esnaf bağırınca İETT şoförü panik yaptı ve burada duran iki motosikleti devirdi. Daha sonra da direğe çarptı ve olay yerinden kaçtı. İki motosiklette de maddi hasar oluştu. Yaya da hastaneye kaldırıldı' dedi.

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