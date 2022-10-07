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Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırıda yoldan geçen kadın vuruldu

2 şüpheli, husumetli oldukları motosikletli kuryeye silahlı saldırı düzenledi. Ateşlenen kurşunlardan biri olayla alakası olmayan bir kadına isabet etti. Saldırganların kaçışı ise kameraya yansıdı.

Ekleme: 7.10.2022 - 17:32 Güncelleme: 7.10.2022 - 17:34 / Editör: Ozge Selin
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırıda yoldan geçen kadın vuruldu
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karlıtepe Mahallesi'nde yürüyen 4 kişilik bir grup, daha önceden husumetli oldukları motosikletli kuryeyi gördü.

Gruptaki 2 kişi bellerindeki silahları çıkartarak motosikletli kuryeye ateş açtı.

Kurşunlardan biri komşusuna gitmek için evinden çıkan Emine Köroğlu'na isabet etti.

Kaçış anı kamerada
Açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılan motosikletli kurye ağır yaralanırken, silahlı saldırganlar, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Şüphelilerin ateş ederek kaçtığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosikletlinin durumu ağır
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı kadını ve motosikletli kuryeyi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Ameliyata alınan yaralı kadın hayati tehlikeyi atlatırken, motosikletli kuryenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Eşi, karın bölgesinden vuruldu
Vurulan kadının kocası Sedat Köroğlu, “Dün 16.00 civarlarında çatışma olmuş. Taraflar 4 kişiymiş. Benim videoda gördüğüm kadarıyla iki kişi diğer tarafa geliyor. Bir şekilde birleşip geri dönüyorlar. Orada da kurye ve kargo şirketi çalışanı var. Bir de benim eşim var. Eşim karın bölgesinden vuruluyor. Tarafların kendi aralarında bir husumetin olduğuna dair bilgi var. Olay bu şekilde gelişmiş.” dedi.

“Hala yoğun bakımda”
Taraflar arasında daha önceden husumet olduğunu ifade eden Köroğlu, “Yıldıztabya'daki bir grupla buradaki bir grup arasında çıkan olaylar. Eşim karşı komşudan bir şey almaya diye çıkıyor. Eşim, çatışmanın olduğu anda kendini motorun arkasına saklıyor, korumaya çalışıyor. O esnada vurulmuş, fark etmemiş. Sonradan vurulduğunu bana söylüyor. Eşim hala yoğun bakımda. Normal servise çıkarılacak diye bekliyoruz. Kurşun içinde kalmıştı ama dün yapılan ameliyatla çıkardılar.” diye konuştu.


Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırıda yoldan geçen kadın vuruldu
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