EGM'den polis intiharlarına ilişkin açıklama

EGM'den yapılan açıklamada, polis intiharlarına ilişkin son dönemde ortaya atılan iddialara ilişkin daha önce sayısız kez açıklama yapıldığı, verilerin kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıldığı ancak buna rağmen Emniyet teşkilatındaki intihar oranlarına yönelik dezenformasyon girişimlerinin devam ettiği aktarıldı.Söz konusu iddiaların gerçekle bağdaşmadığına işaret edilen açıklamada, "İntiharların önüne geçilebilmesi için adımlar atılmakta ve alınan önlemlerin sonuç verdiği görülmektedir." ifadesi paylaşıldı.Açıklamada, intihar sayılarına ilişkin "2021 yılının 9 aylık döneminde (1 Ocak-7 Ekim) 69 olan intihar sayısı, personel sayısının artmasına rağmen bu yılın aynı döneminde 44'e düşmüştür. Geçen yılın ocak- ekim dönemi ile bu yılın ocak-ekim dönemi karşılaştırıldığında 100 binde 20 olan intihar oranı, 100 binde 13'e gerilemiştir. 2016 yılında (ocak-ekim) intihar oranı 100 binde 18'dir." bilgisi paylaşıldı.Ekonomik, psikolojik ve ailevi nedenlerin öne çıktığı emniyet teşkilatındaki intihar olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, "2010 yılında 105 olan psikolog sayımız, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan yoğun alımlar ile 296'ya ulaşmış, psikolog görüşmelerine ağırlık verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, bu kapsamda yapılan çalışmalar, şu şekilde sıralandı:"Personelimizin her yıl en az bir defa Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimlerinde görevli psikologlar ile düzenli bireysel görüşmeye katılımı sağlanmıştır. Yapılan bireysel görüşmelerde risk grubunda olması muhtemel personelimizi tespit edebilmek amacıyla 132 psikoloğa Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) eğitimi verilmiştir. Psikolojik Danışma Hattı ve Nöbetçi Psikolog uygulamasına geçilerek personelimize telefon üzerinden psikolojik destek hizmeti verilmektedir. Ayrıca Türkiye Polis Radyosu'nda, teşkilatta görevli psikologların katılımı ile düzenli olarak ruh sağlığı konularında programlar düzenlenmektedir."Emniyet teşkilatında intiharların önüne geçilebilmesi amacıyla motivasyon artırıcı çalışmaların da yapıldığının belirtildiği açıklamada, bu kapsamdaki çalışmalara ilişkin şu bilgilendirme paylaşıldı:"Personelimize evlilik yıl dönümlerinde bir gün izin kullandırılması ve personelimizin yıllık izinlerinin tamamını yaz ve kış aylarında iki dönem halinde kullanarak dinlenmesi sağlanmıştır. Teşkilat personelimize yönelik motivasyonu ve kurumsal aidiyet duygusunu arttırıcı sosyal etkinlikler (piknik, yemek, gezi vb.) yapılmaktadır. Tüm sıralı amirler, personeli ile ilgilenmesi, moral ve motivasyon artırıcı çalışmalarda bulunması, iletişimini güçlü tutması konusunda bilgilendirilmektedir. Evlilik, doğum, hastalık ve vefat gibi durumlarda Emniyet personeli yalnız bırakılmayarak gerekli maddi ve manevi destek verilmektedir."Emniyet personelinin iyilik halinin devamını sağlamak ve psikolojik sağlamlığını arttırmak amacıyla Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinin psikoloji, psikolojik rehberlik ve danışma ile psikiyatri bölümlerinden öğretim üyeleri ile bağımsız bir "Bilimsel Danışma Kurulu" oluşturulduğunun bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bizleri derinden etkileyen intihar olaylarının önlenebilmesi için yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalarımızı bundan sonra da hayata geçirecek, mesai arkadaşlarımızın yanında olmaya dün ve bugün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz."