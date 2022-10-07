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Dar gelirlilere destek yasası Meclis'te: AK Parti'li Elitaş konuşuyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı'na sunacakları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Ekleme: 7.10.2022 - 13:55 Güncelleme: 7.10.2022 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı'na sunacakları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Elitaş'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"AR-GE desteklerini 2 buçuk milyon liraya çıkarıyoruz.

ÖĞRENİM KREDİSİ
Öğrenim kredisi konusunda önemli bir adım atılıyor. Yaklaşık 1 milyon 392 bin kişi kredi almış. Tüfe ile birlikte sürekli yükseltiyorsuz. İki yıl erteleme süresi vardı. Bu toplam 27.6 milyar liraya ulaşmış. Yaptığımız düzenlemeyle bütün faizlerini siliyoruz, ana paraya dönüyoruz. Bundan sonra öğrenci kredileri hiçbir enflasyon ya da faiz artışa tabi olmayacak.

Üst üste 3 kere erteleme imkanı olacak. Toplam borcuna yüzde 10'u geçmemek üzere TÜFE oranın göre faiz eklenecek.

İCRA TAKİBİ
2 bin liraya kadar icra takibi olanlarla ilgili süreci kısaltıyoruz. Bu alacağından vazgeçtiği takdirde bütün takipler ortadan kalkıyor. Telekom, gsm, doğalgaz, elektrik şirketleri belediyenin su faturaları alacaklılar vazgeçtiği takdirde icra ortadan kalkıyor.

TIP ÖĞRENCİLERİNE DESTEK
Tıp fakültesinde okuyan son sınıf asgari ücret kadar bir ücret veriliyor. Tıp'ta okuyan öğrencilerimize 5 bin 500 liralık ücret ödemesi yapılıyor.

ENGELLİ AYLIKLARI
Engelli aylıklarında engel düştüğü rapor ilan edildiğinde herhangi bir ödeme varsa bunun geri ödemesi yapılmayacak.

Ayrıntılar geliyor...
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