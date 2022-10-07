Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Mevlid-i Şerif' kitabı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre "2022 Süleyman Çelebi Yılı" kapsamında hazırlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı kitap, Anadolu'nun kadim değerlerinden birisi olan Süleyman Çelebi ve onun eseri Mevlid-i Şerif'i anlatıyor.MEVLİT GELENEĞİNİN GEÇMİŞTEN BUGÜNE NASIL YAŞATILDIĞI ANLATILIYORMevlid-i Şerif kitabının ilk bölümünde İslam-Türk medeniyeti genel hatları ile tarihsel olarak aktarılıyor. Kitapta, peygamber sevgisinin Türk kültüründe nasıl tezahür ettiğine ve Türk toplumu ile diğer toplumlarda mevlit geleneğinin geçmişten bugüne nasıl yaşatıldığına örneklerle yer veriliyor.Mevlid-i Şerif kitabının esas konusunu ele alan ikinci bölümde ise Vesiletü'n Necat'ın yazarı Süleyman Çelebi'nin yaşadığı dönemin koşulları ve hayatına dair bilgiler veriliyor. Mevlid'in kaleme alınma hikayesi ile eserin dili, üslubu, genel özellikleri ve toplum nezdinde değerinin anlatıldığı kitapta Mevlid'in pek çok dile çevrilmesine ve diğer coğrafyalardaki önemine işaret ediliyor. Kitapta Mevlid'in bölümlerinden beyitlerin gönülde uyandırdığı hislere de yer veriliyor.Kitap, bugün Millet Camisi'nde düzenlenecek Mevlid Gecesi Özel Programı kapsamında İletişim Başkanlığınca vatandaşlara hediye edilecek.HAZRETİ PEYGAMBER'E OLAN MUHABBETİN İFADE EDİLDİĞİ EN MÜMTAZ ESERLER ARASINDABaşkan Erdoğan, takdim yazısında, Cenab-ı Hakk tarafından alemlere rahmet, insanlığa rehber ve müminlere örnek olarak gönderilen Hazreti Peygamber'e en yüksek derecede hürmet ve sevgi göstermenin, öteden beri Türk milletinin müstesna vasıfları arasında yer aldığını belirtti.Türk milletinin mayasındaki Allah ve Peygamber aşkının Türk kültüründe, sanatında, edebiyatında belirgin bir şekilde kendini gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, müellifi Süleyman Çelebi olan Vesiletü'n Necat'ın da Hazreti Peygamber'e olan muhabbetin ifade edildiği en mümtaz eserler arasında olduğunu vurguladı.Erdoğan, daha çok Mevlid-i Şerif ismiyle bilinen ve yazıldığı dönemden itibaren Anadolu başta olmak üzere gönül coğrafyasında mübarek gün ve gecelerde, doğum, ölüm, evlenme gibi merasimlerde ve daha birçok vesileyle okunan bu güzide eserin, milletin Peygamber sevgisinin en önemli nişanelerinden biri olduğunu kaydetti.2022 YILI SÜLEYMAN ÇELEBİ YILIVefatının 600. yılında, eserin müellifini rahmetle yad etmek amacıyla 2022 yılını Süleyman Çelebi Yılı ilan ettiklerini ifade eden Erdoğan, ayrıca Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmasını sağladıklarını bildirdi.Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında düzenlenecek etkinliklerle Süleyman Çelebi'yi anma ve anlatma gayretinde olacaklarına işaret eden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Süleyman Çelebi ve onun eseri Vesiletü'n Necat hakkında kapsamlı bir eser yayınlamasını son derece kıymetli bulduğunu kaydetti.Başkan Erdoğan, "Süleyman Çelebi'nin veciz ifadelerinde yansıma bulan Peygamber aşkının ve yüce dinimiz İslam'ın hakikatlerinin mümin gönülleri aydınlatmasını ve tüm insanlığın felahına vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.