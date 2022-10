Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Başkan Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:"Karakoçan, Altındağ, Erzincan ve Kemah'ta hizmete açacağımız dört cemevini kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Temeli açılacak cemevlerinin de bir an önce hizmete açılmasını diliyorum.Bunca sırdır dergahımızdan gelip geçen konan göçen herkesten Allah razı olsun diyor, her birine rahmet diliyorum.Bu mekanlar aşk ocağıdır, edep ocağıdır. Buralar Hz. Peygamber ve ehlibeytine aşık olanların durağıdır. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetiştirilir.Asırlardır Anadolu topraklarını yoğuran Yunus Emre gibi gönül sultanları hizmetleriyle millet olma şuurumuzu güçlendirmişlerdir.Sevgili Peygamberimizin 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' düsturuna sıkı sıkıya sarılarak baki olanın peşinde koştuğumuz sürece bu medeniyet hep güçlenecektir.Tevhidi bir, kitabı bir kıblesi bir Peygamberi bir insanlar için bundan başka muhabbet ve bundan başka aşk yolu yoktur.Milletimizin asırlardır varlığını ve birliğini korumasını sağlayan bu muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatmaktadır.Birliğimizi bozmak için dışarıda çalışan birçok kesim olmauştur. Ama bu muhabbeti söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir.Ülkemize geçtiğimiz 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetlerimiz vardır. Eğitimden sağlığa güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye kazandırdığımız her bir yatırımla ülkemizi adım adım 2023 Türkiye'sine hazırladık.Bugün de yeni bir atılımın hazırlığı içerisindeyiz. Ülkemizi Türkiye'nin Yüzyılı'na hazırlarken, milletimizin kardeşliğini güçlendirecek özel adımlara önem veriyoruz.Bugüne kadar çözümünü arzu ettiğimiz seviyede sağlayamadığımız her şey için yoğun çaba gösteriyoruz.Kültür ve İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 1585 cemevi ziyaret edilerek sorunlar dinlendirildi. Ayrıntılı çalışmalar yürütüldü.Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak Kültür ve Cemevi Başkanlığı, tüm cemevlerinin yönetimini yürütecek. Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanöma suyu yapım onarım ve bakım giderlerinin karşılanması gibi tüm sorunlar çözülmüş olacak.Alevi-Bektaşi inancının önderlerine Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda isterlerse kadro da verilecek."