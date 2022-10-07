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Beylikdüzü'nde Kültür Sanat Sezonu Açıldı

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), 9-27 Ekim arasında sanatseverler için birbirinden farklı oyunlara ev sahipliği yapacak. BAKSM sezona, çocuklar için 8 Ekim’de Kırmızı Başlıklı Kız oyunu ile, yetişkinler için de 9 Ekim’de Rutkay Aziz’in yönetip oynadığı 1984 Büyük Gözaltı ile perde açacak.

Ekleme: 7.10.2022 - 17:19 Güncelleme: 7.10.2022 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Beylikdüzü'nde Kültür Sanat Sezonu Açıldı
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), 9-27 Ekim arasında sanatseverler için birbirinden farklı oyunlara ev sahipliği yapacak. BAKSM sezona, çocuklar için 8 Ekim'de Kırmızı Başlıklı Kız oyunu ile, yetişkinler için de 9 Ekim'de Rutkay Aziz'in yönetip oynadığı 1984 Büyük Gözaltı ile perde açacak.

Beylikdüzü'nde kültür sanat sezonu başladı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), ekim ayında birçok sanatçıyı Beylikdüzü'nde ağırlayacak. Bu ay, sanatseverler tiyatroya doyarken çocuklar da Kırmızı Başlıklı Kız, Kral Şakir ve Çizmeli Kedi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda tiyatro ve filmi izleme fırsatı bulacak. Genco Erkal, Rutkay Aziz, Behzat ve Süheyl Uygur, Oya Başar ve Fırat Tanış'ın da aralarında bulunduğu önemli isimler kültür sanat etkinliklerinde izleyicilerle buluşacak.

BAKSM BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLAYACAK

BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'nde, 9 Ekim Pazar günü George Orwell'in ünlü eserinden uyarlanan '1984 Büyük Gözaltı' isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Ünlü sanatçı Rutkay Aziz'in yönetip oynadığı tiyatro oyunu 20.30'da başlayacak. 12 Ekim Çarşamba günü hikayeye türkülerin, deyişlerin eşlik ettiği bir türkü müzikali olan 'Gelin Tanış Olalım'la Fırat Tanış, seyirciye, bir Abdal hikayesi sunacak. 13 Ekim Perşembe günü Barbaros Uzunöner'in yazıp oynadığı 'Etik Alkol', 14 Ekim Cuma günü Gülen Karaman ve Volkan Severcan'ın başrolünü üstlendiği 'Vişne Bahçesi', 15 Ekim Cumartesi günü 'Ağaçlar Ayakta Ölür' isimli oyunla Nevra Serezli ve Nuri Gökaşan, 16 Ekim Pazar günü Ayhan Taş ve Yiğit Arı'nın başrolünü üstlendiği 'Mahşer-i Cümbüş', 20 Ekim Perşembe günü Behzat ve Süheyl Uygur'un başrolünü üstlendiği 'Süt Kardeşler', 22 Ekim Cumartesi Seda Oğuz ve Mehmet Küçük'ün başrolünü üstlendiği 'Freud'un İnsanları', 23 Ekim Pazar 'Plastik Aşklar' isimli oyunla Oya Başar ve Begüm Birgören, 25 Ekim Salı günü 'Kibarlık Budalası' isimli oyunla Aydan Şener, 26 Ekim Çarşamba günü 'Yaşamaya Dair' oyunuyla Genco Erkal sanatseverlerle buluşacak. Ekim ayı etkinlikleri 27 Ekim Perşembe günü 'Ölü Ozanlar Derneği' oyunuyla son bulacak.

ÇOCUKLAR TİYATROYA DOYACAK

Ekim ayı boyunca çocuklar için sergilenecek oyunlar da şunlar:

8 Ekim Cumartesi günü, 'Kırmızı Başlıklı Kız', 9 Ekim Pazar günü 'Çizmeli Kedi' ve 'Hansel ve Gretel'in Maceraları', 15 Ekim Cumartesi 'Z Takımı Su Koruyucuları', 16 Ekim Pazar 'Baby Shark', ve 'Kral Şakir Kapadokya Macerası', 22 Ekim Cumartesi 'inatçı Keçiler', 23 Ekim Pazar günü ise 'Şeker Portakalı.'

Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu ise, pazartesi hariç haftanın her günü 14.00 ve 16.30 seanslarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.
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