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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: Kendimi onun seviyesine düşürür müyüm?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorunlarını cevaplayan Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan; "Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam, Ben Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kendimi o seviyeye düşürür müyüm?" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: Kendimi onun seviyesine düşürür müyüm?
Ekleme: 7.10.2022 - 13:53 Güncelleme: 7.10.2022 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: Kendimi onun seviyesine düşürür müyüm?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisin orada konuşmacıların arasında yok. Ben ana konuşmacılardanım. Ben konuştuktan sonra çıktı oradan bana cevap verdi. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kendimi o seviyeye düşürür müyüm?

Putin bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum.' dedi.

Ayrıntılar Geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
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