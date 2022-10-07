Avcılar'da vatandaşlardan cami yapımına başlamayan İBB'ye tepki

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB, yeni bir olayla gündeme geldi.İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Hacı Ahmet Tükenmez Camii, 2019 yılında yaşanan depremin ardından restore edilmek üzere yıkılmıştı.Yeniden yapılması için yeni bir girişimin bulunmaması nedeniyle bölge halkı sokaklara dökülerek İmamoğlu ve yönetimine tepki gösterdi.Pankartlarla yürüyüş yapan vatandaşlar, İBB'nin cami yapımını engellediğini iddia etti.Yürüyüşün ardından AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, yıkılan camiinin olduğu alanda basın açıklaması yaptı.DHA'nın aktarımına göre; 40 yıllık caminin İBB'ye ait olduğunu belirten Küçükoğlu, arsanın İBB'ye ait olduğunu ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri için harekete geçildiğini, CHP muhalefetine rağmen ilçe belediyesinde kararın geçirildiğini ancak İBB'nin bunu veto ettiğini öne sürdü.Küçükoğlu, "Kalabalık bir cemaate hizmet eden ve ayrıca sembolik değeri olan 40 yıllık camimizin yapılmasına neden karşısınız? Bir taraftan 'Destekliyoruz' derken, bir taraftan İBB meclisinde neden hayır oyu verdiniz? Bir taraftan 'Caminin yapım bütçesini Ekrem İmamoğlu karşılayacak' derken, diğer bir taraftan alınan kararı İmamoğlu neden veto etmektedir? Taraflardan en az biri yalan söylemekte ve Avcılar halkını oyalamaktadır. Helalleşme nidaları atan CHP'nin hala bu milletin değer ve hassasiyetlerini hiç önemsemediğini yaşanan bu süreç üzerinden kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz." dedi.Küçükoğlu'nun konuşması sırasında Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli toplanan grubun yanına gelerek, yanlış bilgi ile bir yere varılamayacağını, bu caminin yapılmasını en fazla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istediğini, camiyi de İBB imkanları ile yaptıracaklarını söyledi.Başkan Hançerli'nın sözlerinin ardından Küçükoğlu, basın açıklamasına son verdi.