AK Parti döneminde başlayan yurt inşaatını durduran İmamoğlu projenin adını değiştirerek yeni bir projeymiş gibi gösterdi

AK Parti döneminde temeli atılan Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi projesinin CHP'li İBB yönetimi tarafından önce durdurulduğu, daha sonra ise adının değiştirilerek başka bir projeymiş gibi gösterildiği ortaya çıktı. İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, yurt inşaatını durduran ve projeyi sahiplenen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye ait yurt inşaatlarını iptal ettiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kertişçi, Çengelköy'de bulunan eğitim, kültür ve sosyal yaşam merkezinin inşaatına AK Parti döneminde başlandığını söyledi.Projenin %34 ilerlemeyle CHP'li İBB'ye teslim edildiğini ifade eden Kertişçi, İmamoğlu yönetiminin önce inşaatı durdurduğunu daha sonra ise adını değiştirerek başka bir projeymiş gibi göstermeye çalıştığını açıkladı.Kertişçi sözlerine şöyle devam etti: