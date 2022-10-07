ABD'den sonra bir ülke daha Yunanistan'ı silahlandırıyor! Zırhlı araçlar yolda: Türkiye'ye karşı sinsi plan

Yunanistan'ın ABD'nin desteğiyle hukuka aykırı bir şekilde adaları silahlandırması Ege'de tansiyonu artırdı.Yunanistan provokatif adımlarına rağmen Türkiye sağduyulu bir yaklaşım sergilerken, bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor.ABD'nin ardından Almanya da Yunanistan'ı silahlandırma kararı aldı. Alman zırhlıları, Dedeağaç'a doğru yola çıktı."ALMANLAR HAFİF ZIRHLI TANKLAR GÖNDERİYOR"A Haber muhabiri İlhan Tahsin, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Dedeağaç'ın giderek Güneydoğu Avrupa'nın ve Balkanların askeri üssü olmaya doğru ilerlediğini belirten İlhan Tahsin, "ABD, Yunanistan'ı tamamen Adaları silahlandırma konusunda yönlendirdi. Ve bunlar Aksungur tarafından görüntülendi. Şimdi de Almanlar hafif paletli zırhlı tanklar gönderiyor." ifadelerini kullandı."YUNANİSTAN'A 100 ADET HİBE EDİLDİ"Almanya'nın toplamda Yunanistan'a 100 adet hafif paletli zırhlı araç hibe ettiğini belirten A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Bunlarda sırasıyla Yunanistan ait Kuzey Ege ve 12 Adalara kadar olan bölgede asker bulundurulmaması gereken noktada oraya yerleştirilecek." diye konuştu.ABD'NİN ATİNA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN KÜSTAH PAYLAŞIMÖte yandan, ABD tarafından adalara yerleştirilen donanmalar gün geçtikçe artarken, ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nden skandal bir paylaşım geldi.ABD uçaklarının yer aldığı paylaşımda paylaşımda, "Birlikte iyi giden iki şey: Yunan doğası, Amerikan gücü" ifadelerine ye rverildi."BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için bulunduğu Prag'da açıklamalarda bulundu.Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Miçotakis'le akşam yemeğindeki gerilimi gündeme getirdi."BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"Hemen ardından bir Yunan gazetecinin sorusuna yanıt veren Erdoğan, Bir kez daha "Bir gece ansızın gelebiliriz" vurgusunda bulundu."Bu akşam yemekte konuşmam vardı. Konuşmamı yaptım. Beyefendi konuşmadan çok rahatsız olmuş." sözlerini kullanan Erdoğan, "Rahatsız olduğu için de aslında bu tür yemek adabına terstir; kimden izin aldı, nasıl yaptı bilmiyorum, herhalde başkandan almıştır izni. Orada çıktı bir konuşma yaptı. Yani kendisine işte bizim biraz ağır gelecek ifadeler kullandığımızı söyledi. Aslında ağır bir şey de yoktu. Olması gereken yerde değiller. Hala bunların bütün politikaları yalan üzerine kuruludur, hep yalan... Dürüstlük yok." ifadeleriyle Miçotakis'in ikiyüzlü politikasını eleştirdi.Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz, dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz?" sorusuna "Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır." yanıtını veren Erdoğan'ın açıklamaları, Yunan manşetlerinde ilk sırada yer aldı.