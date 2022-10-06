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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu: Dört bölge Rus ordusundan geri alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Herson’da başlattığı taarruzlar sırasında Mala Oleksandrivka, Petropavlivka, Novohryhorivka ve Novovoskresenske yerleşim alanlarının Rus ordusundan geri alındığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu: Dört bölge Rus ordusundan geri alındı
Ekleme: 6.10.2022 - 10:01 Güncelleme: 6.10.2022 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu: Dört bölge Rus ordusundan geri alındı
Rusya'nın Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesinin ardından Ukrayna ordusu da bu bölgelere başlattığı taarruzlarda hızla ilerlemeye devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun bugün başarılı operasyonlar sonucunda bazı yerleşim alanlarını geri kazandığını duyurarak, 'Bugün Herson Bölgesi'nde Mala Oleksandrivka'da başarılı bir operasyonel - taktik taarruzlarda bulunan grubu tanımak istiyorum. Eylemleriniz sonuç verdi ve daha fazlası olacak. Gün boyunca Petropavlivka, Novohryhorivka ve Novovoskresenske sözde referandumlardan kurtarıldı ve istikrara kavuşturuldu.

Harekat hala devam ediyor. İşgalcilerin şehirlerimize karşı kullanmaya çalıştığı İran yapımı altı insansız hava aracını bugün düşürmeyi başaran hava kuvvetlerimizin askerlerini de tanımak istiyorum' diyerek Ukrayna ordusundan övgüyle bahsetti.

Ukrayna ordusu tarafından Donetsk'teki Lyman, Sviatohirsk ve Yarovya kentlerinde normal hayat akışının yeniden başladığını ifade eden Zelenskiy, 'Buralarda emeklilerin ödemesini bugün de sürdürdük. Ayrıca gıda kitlerinin yanı sıra insani yardım malzemeleri de dağıtıyoruz' dedi.

Ukrayna'nın, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne (OECD) katılımı yönünde harekete geçtiklerini de duyuran Zelenskiy, 'Bugün, dünyanın Ukrayna'nın geleceğine olan inancını, dünyanın bizim gücümüze duyduğu güveni çok güçlü bir şekilde destekleyen birkaç grişimimiz olacak. İlk olarak Ukrayna'nın, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne katılımını başlatıyoruz. OECD en prestijli küresel organizasyonlardan biridir ve en güçlü 38 devleti bir araya getirir. Onlar demokrasi, piyasa ekonomileri ve dünya ekonomik potansiyelinin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Avusturya'dan Japonya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Güney Kore'ye, Kanada'dan Türkiye'ye... Ukrayna bu ülkelerin arasında bulunacak. Başvurumuzu sunduk. Örgüt tarafından destekleniyoruz. Ukrayna katılımcı olarak özel bir statü kazandı. Şimdi tam üyelik için gerekli şartları yerine getireceğiz' şeklinde konuştu.
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu: Dört bölge Rus ordusundan geri alındı
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