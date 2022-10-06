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TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi Yayaağaç Mahallesi'nde kızılçam ormanlık alanda çıkan yangında 3 hektar ormanlık yandı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi Yayaağaç Mahallesi'nde kızılçam ormanlık alanda çıkan yangında 3 hektar ormanlık yandı.

Ekleme: 6.10.2022 - 16:26 Güncelleme: 6.10.2022 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi Yayaağaç Mahallesi'nde kızılçam ormanlık alanda çıkan yangında 3 hektar ormanlık yandı.
Şarköy ilçesinde Yayaağaç Mahllesi'nde öğlen saatlerinde nedeni belli olmayan sebepten dolayı öğlen yangın çıktı. Çıkan yangına havadan 2 uçak, 2 helikopter ile söndürme çalışması aşlatırken karadan, Tekirdağ Orman Müdürlüğü ekipleri 1 dozer, 1 greyder, 8 arazör ile müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışması sonrası, soğutma çalışması başlatıldı. Çıkan yangında 3 hektar ormanlık alanın yandığı öğrenildi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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