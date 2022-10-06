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Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandalda flaş gelişme! 8 gözaltı

Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı hastaya yapılan insanlık dışı muamelenin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında hasta bakıcı ve hemşirelerin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandalda flaş gelişme! 8 gözaltı
Ekleme: 6.10.2022 - 09:09 Güncelleme: 6.10.2022 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandalda flaş gelişme! 8 gözaltı
İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu. Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı bir kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti. Görüntülerdeki hakaret, küfür ve kötü muamele yürekleri sızlattı.
Sosyal medyada büyük tepki gören skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile sorumluların tespit edilmesi ve hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın ardından da gözaltı kararı geldi. Olaya ilişkin aralarında hasta bakıcı ve hemşirelerin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞKA GÖRÜNTÜLER DE VAR

Bu arada hastaneyle ilgili paylaşılan başka bir ses kaydında ise hayatını kaybeden bir hastaya müdahale eden sağlık görevlilerinin gülerek hastaya müdahale ettikleri duyuluyor. Sosyal medyada, aynı hastanede birçok hastanın benzer kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi. Yoğun bakımdaki hastaların müdahaleye ihtiyacı olduğunu bildiren cihazların kapatılması sonucu müdahale edilemeyen bazı hastaların hayatını kaybettiği öne sürülürken, sedyeden düşürme sonucu hayatını kaybeden hasta ya da hastalar olduğu da iddialar arasında.

FAALİYETLERİ DURDURULDU

Skandal görüntüler üzerine soruşturma başlatan Sağlık Bakanlığı hastanenin faaliyetlerini durdurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" dedi.
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"BAŞSAVCILIĞIMIZ ADLİ İŞLEMLERİ BAŞLATTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, skandal olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı

Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek." ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERE HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ataşehir'de özel hastanede yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili hastane yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada çalışanların görevden alındığı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
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