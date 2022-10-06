Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandala AK Parti'den tepki: İnsanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İstanbul’da özel bir hastanedeki insanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz. İçimizi yakan, hepimizi derinden sarsan bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bundan sorumlu olanların gereken cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;
İstanbul'da özel bir hastanedeki insanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz. İçimizi yakan, hepimizi derinden sarsan bu konuyu yakından takip ediyoruz.
Bundan sorumlu olanların gereken cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız.