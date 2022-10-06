Ömer Çelik'ten KKTC'li milletvekiline sert tepki! 'Rum sömürgesi hayali peşinde konuşuyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz. Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka birşey değildir. Rum ve Yunan parlementosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir. Kuşkusuz bu zihniyet KKTC’yi bir Rum sömürgesi yapma hayali peşinde koşuyor. Bu hayalin peşindeki Rum ve Yunan faşistlerine verdiğimiz cevap bu şahıs için de aynen geçerlidir.