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Milyonda bir görülen hastalığa yakalandı, bacakları her yıl genişliyor

Sivas Şarkışla'da yaşayan Tuncer Demirezen milyonda bir görülen hastalığa yakalandı. Bu hastalık sonucu Tuncer Demirezen’in bacakları her yıl 7 santimetre genişliyor.

Ekleme: 6.10.2022 - 14:49 Güncelleme: 6.10.2022 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Milyonda bir görülen hastalığa yakalandı, bacakları her yıl genişliyor
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Tuncer Demirezen, yaklaşık 25 yıl önce ayaklarında karıncalanma nedeniyle hastaneye başvurdu. Kalp damar cerrahisine giden Demirezen'in yapılan tetkikler sonucu tedavisi bulunmayan ‘fil hastalığı' olarak bilinen ‘lenf ödem'i hastalığına yakalandığı tespit edildi. İğne, ilaç ve makine tedavisi uygulanan Demirezen, bir türlü sağlığına kavuşamadı. İlk olarak sağ ayağında başlayan şişlik kısa sürede sol ayağına da yansıdı. Ayağı ve bacağı her yıl 3 ila 7 santim büyüyen Demirezen'in hayatı adeta alt üst oldu. Ayakkabı ve pantolon bulmakta zorluk çeken Demirezen, çareyi kendisine özel ayakkabı ve pantolon yaptırmakta buldu. Görenlerin bir hayli dikkatini çeken Demirezen, yetkililere seslenerek akülü sandalye istedi.

Milyonda bir görülen hastalığa yakalandı, bacakları her yıl genişliyor

Tuncer Demirezen, ayağının her yıl 3 ila 7 santim büyüdüğünü söyleyerek, “Benim hastalığımın adı fil ayağı hastalığı. Benim ayaklarım askerden sonra büyümeye başladı ve bu yaklaşık 25 yıldır var. Bu hastalığın ilk başlangıcında ayaklarda uyuşma meydana geldi. Ayaklarımda uyuşma rahatsızlığından dolayı kalp damar cerrahisine gittim. Hastanede bana fil ayağı hastalığı olduğumu söylediler. İğne, ilaç ve makine tedavisi yaptılar ama bu hastalık her yıl en çok 7 santim, en az 3 santim büyüyor” dedi.


Milyonda bir görülüyor, tedavisi yok

Hastalığının tedavisinin olmadığını ifade eden Demirezen, “Benim 4 çocuğum var ve bu hastalık beni olumsuz etkiliyor. Ben giyecek pantolon ve ayakkabı bulamıyorum. Benim kıyafetlerim hep özel dikim olduğu için daha maliyetli oluyor. Kış mevsimlerinde dışarı çıkamıyorum, yaz mevsimlerinde şortla veya da terlikle gezmeye çalışıyorum. Bu hastalık milyonda bir görülen nadir bir hastalık ve bunun tedavisi yok” diye konuştu.

Görenlerin kendisine bu ayakla nasıl yürüdüğünü sorduklarını söyleyen Demirezen, “Yerde çok oturup kalkınca bacaklarda oluşan uyuşma gibi bir karıncalanma oldu. Ben bunun fil ayağı hastalığı olduğunu bilmiyordum ayaklarım şişene kadar. Ayaklarım her sene daha fazla şişmeye başladı. Bu hastalık önce sağ ayağımdan başladı, daha sonrasında sol ayağıma sıçradı. Bu şişlikler oluşana kadar ben bunun fil ayağı hastalığı olduğunu bilmiyordum. Görenler benim bu ayakla nasıl yürüdüğümü merak ediyor. Yürüyorum, günde 1 kilometre yürümesem de 10 adım yürüyorum” şeklinde konuştu.


Milyonda bir görülen hastalığa yakalandı, bacakları her yıl genişliyor
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