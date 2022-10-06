MasterChef'te takım oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlık kimin oldu?

Ekranların en çok izlenen lezzet yarışması MasterChef'te ikinci takım oyunu düzenlendi. Yarışmada mavi takım 9, kırmızı takım ise 8 kişi ile tezgahlarının başında yerini aldı. Karadeniz mutfağından ürünleri çıkaran yarışmacıların tabaklarını ise eski MasterChef yarışmacıları tattı. İşte, 5 Ekim MasterChef takım oyunu ve eleme potasına giren isimler...5 EKİM MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?TV8 ekranlarının fenomen haline gelen yarışma programı MasterChef 2022'de haftanın ikinci takım mücadelesi gerçekleşti. Jüri yarışmacılardan Karadeniz mutfağından 5 farklı lezzeti istei. Menüde yer alan yemekler şöyle:Karalahana sarmasıFasulye diblesiHamsili pilavIsırgan otu yemeğiFındıklı ev baklavasıİkinci takım oyununda, yarışmacıları büüyk bir sürpriz karşıladı. Mücadele sonunda yemeklerin tadımını Masterchef jürisi değil de eski MasterChef yarışmacıları yağpı ve puanladı. Şırdancı Mehmet, Suna, Eray ve Tahsin'in değerlendirmesi ardından kazanan mavi takım oldu.Kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için oyuna çıktı. Yarışmacıların karşısına damaklarına ne kadar güvendiklerine dair bir oyun çıktı. Önlerinde yer alan gulaş yemeğinin içinde 18 adet ürün olduğu belirtildi. MasterChef jürisi, tadarak içerisindeki ürünleri tespit etmeye çalışacak yarışmacılardan aynı yemeği yapmalarını istedi. Yarışmacılar bildikleri ürün başına ikişer dakika ek süre kazanıyor. En az 10 ürün bilmeleri gerekiyordu.Tabakları başarılı bulunan Görkem, Gamze ve Kıvanç ilk üçe kaldı. Dokunulmazlığı alan ise Görkem oldu.