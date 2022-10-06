  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,35 - 18,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kuzenini öldüren sanıktan pes dedirten sözler... Pişmanım tabancayla öldürülmeyi hak ediyordu

Ankara’da kuzeni Şükrü Kerekli’yi öldüren Özgür Taylan Doğan, mahkemede pişmanlığının tabanca ile değil, bıçakla öldürmesinden kaynaklandığını söyleyerek, “Olay günü annesinin evinde birlikte otururken, Allah'a küfretti. Ben etmemesini söylememe rağmen buna devam etti. Sonra beni kaldığım otele bırakmasını istedim. Yolda giderken üzerimdeki bıçakla öldürdüm" dedi.

Ekleme: 6.10.2022 - 17:37 Güncelleme: 6.10.2022 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
Kuzenini öldüren sanıktan pes dedirten sözler... Pişmanım tabancayla öldürülmeyi hak ediyordu
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 22 Mart'ta meydana gelen olayda yol kenarında bulunan cesedin bıçaklanarak öldürülen Şükrü Kerekli'ye ait olduğu tespit edildi. Emniyet tarafından yapılan çalışma sonucunda kuzeni Kerekli'yi öldürdüğü belirlenen Özgür Taylan Doğan, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Doğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Doğan hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.


'TABANCAYLA ÖLDÜRMEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM'

Özgür Taylan Doğan, Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Doğan mahkemede yaptığı savunmasında aralarında bir sorun olmadığını, Allah'a küfretmesi nedeniyle sinirlendiğini söyleyerek, 'Birlikte büyüdük. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Olay günü annesinin evinde birlikte otururken, Allah'a küfretti. Ben etmemesini söylememe rağmen buna devam etti. Sonra beni kaldığım otele bırakmasını istedim. Yolda giderken üzerimdeki bıçakla öldürdüm. Ortada ne alacak verecek sorunu ne de namus meselesi var. Her şeyi açık yüreklilikle söylüyorum. Küfrettiği için öldürdüm. Tasarlama kesinlikle yok. Pişman değilim ancak tek pişmanlığım, bıçakla değil tabanca ile öldürülmeyi hak ediyordu. Tabanca ile öldürmediğim için pişmanım ' diye konuştu.

'SİGARA İÇİP TESLİM OLACAKTIM'

Doğan, kuzenini öldürdükten sonra parasını ve cep telefonunu değil aracını aldığını, olaydan sonra Antalya'ya gitmeye karar verdiğini, bir sigara içip teslim olacağını ancak giderken yakalandığını söyledi. Mahkeme başkanının Doğan'a psikolojik sorunu olup olmadığı, bir tedavi görüp görmediği sorusuna yönelik, 'Hayır, kesinlikle psikolojik sorunum yok. Gayet iyiyim. İsterseniz hastaneye sevk edebilirsiniz' dedi. Şükrü Kerekli'nin annesi ise sanığın yeğeni olduğunu, eşinden ayrıldıktan sonra maddi sorunlar yaşadığını ve oğlunun, zor durumda kaldığı her zaman Doğan'a yardım ettiğini kaydederek cezalandırılmasını istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, taraf beyanlarının ardından bazı tanıkları da dinleyerek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma
TİP'li Kadıgil başörtüsü üzerinden yine nefret kustu: 'Bunlarla mücadele edilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de alalım Türk Birliği'ne her şey Avrupa'dan ibaret değil
Kafa yine aynı kafa: Muhalif yazar Emre Kongar başörtüsüne kin kustu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ve Aliyev'i bir araya getirdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başörtüsü için anayasa çalışması pazartesi günü Başkan Erdoğan'a sunulacak
Bülent Arınç'tan başörtüsü çıkışı yapan Kılıçdaroğlu'na destek
Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandala AK Parti'den tepki: İnsanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz
Yozgat'taki tek CHP'li belediyeden heykel hizmeti
Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi'den rezil sözler: Devlet Bahçeli'yi hedef aldı
İsrail Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar atandı
Nankörlüğün böylesi! KKTC'li vekilden küstah sözler: Türkiye'yi hedef aldı
Polonya'dan Rusya'ya gözdağı: ABD'nin nükleer silahları Varşova'da konuşlanabilir
CHP'li belediyede yolsuzluk operasyonu: Mıcır vurgununda şüpheliler adliyeye sevk edildi
Tayland'da bir kreşe korkunç saldırı: 31 ölü
CHP'li Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun 'Yetkisi yok' çıkışına sinirlendi, sesini yükseltti: Böyle laflar olur mu?
Miçotakis'in sinsi planı! Yunanistan'ın gözü kulağı Prag'da, umutla Başkan Erdoğan'ın yolunu gözlüyorlar
Göksu'dan metro projesi imzasının geçen hafta atıldığını Twitter'dan öğrenen İmamoğlu'na tepki: Artık laf değil iş üretin
Adalet Bakanlığı, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına başladı
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Sözde Kobani sorumlusu etkisiz hale getirildi
Dikkat: İstanbul'un 13 ilçesinde hafta sonu elektrik kesintisi olacak!

Dikkat: İstanbul'un 13 ilçesinde hafta sonu elektrik kesintisi olacak!

Meteoroloji 4 bölge için uyardı: Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji 4 bölge için uyardı: Kuvvetli geliyor!

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi