  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,35 - 18,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kafa yine aynı kafa: Muhalif yazar Emre Kongar başörtüsüne kin kustu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masadaki 'muhafazakar' ortakların kitlesinden oy alabilmek adına olmayan 'başörtüsü' yasağı üzerinden yeni bir tartışmasının fitilini ateşlerken, muhalif medyada ise başörtüsüne kin ve öfke kusulmaya devam ediyor. Cumhuriyet yazarı Emre Kongar başörtüsü ile ilgili skandal benzetme yaptı.

Kafa yine aynı kafa: Muhalif yazar Emre Kongar başörtüsüne kin kustu
Ekleme: 6.10.2022 - 16:20 Güncelleme: 6.10.2022 - 16:20 / Editör: Ozge Selin
Kafa yine aynı kafa: Muhalif yazar Emre Kongar başörtüsüne kin kustu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi kamuoyunun gündemine oturdu. Ancak teklif, CHP içinde ve muhalefetin seküler kesimlerinde tartışmalara neden oldu.

Muhalif yazarlarda öfke nöbeti başladı
Özellikle CHP'ye yakınlığı ile bilinen medya kuruluşlarında Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefi oldu. Laiklik algılısının arkasına sığınan birçok CHP'li yazar ve gazeteci konuyu köşelerine taşıdı.

O isimlerden biri de CHP'ye yakınlığı ile tanınan Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar oldu. Kongar, köşesinde başörtüsüne karşı skandal ifadeler kullanarak, konuyu sözde ele aldı.

'Sıkmabaş' benzetmesi
Asıl sorunun başörtüsü olmadığını bunun 'Türban' olduğunu iddia eden Kongar, şu ifadeleri kullandı;

"Sorunun adı, “Başörtüsü” sorunu değil, “Türban” sorunu veya halk arasındaki deyişle “Sıkmabaş” sorunudur. Çünkü “Başörtüsü” yüzyıllardır Türkiye’de, özellikle köylerde, ama kasabalarda ve kentlerde de, kadınların genellikle dışarı çıkarken, bazen evin içinde de başlarına örttükleri bir örtüdür.

'Siyasal simge'
Türban ise Siyasal İslamın bir simgesi olarak yaşamımıza girmiştir. Dolayısıyla sorun geleneksel bir “Başörtüsü” kullanma sorunu değil, Siyasal İslamın simgesi olan “Türban”ın kamu hizmeti yapan kadınlar tarafından kullanılması sorunudur. Hem kadını ikinci sınıf olarak gören ve örtmek isteyen erkek egemen kültür tarafından hem de Siyasal İslamı toplumsal ve kamusal yaşamda görünür ve egemen kılmak isteyen dini siyasal olarak istismar eden politikacılar tarafından (emperyalizmin de desteğiyle) sorun haline getirilmiştir."
İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma
TİP'li Kadıgil başörtüsü üzerinden yine nefret kustu: 'Bunlarla mücadele edilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de alalım Türk Birliği'ne her şey Avrupa'dan ibaret değil
Kafa yine aynı kafa: Muhalif yazar Emre Kongar başörtüsüne kin kustu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ve Aliyev'i bir araya getirdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başörtüsü için anayasa çalışması pazartesi günü Başkan Erdoğan'a sunulacak
Bülent Arınç'tan başörtüsü çıkışı yapan Kılıçdaroğlu'na destek
Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandala AK Parti'den tepki: İnsanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz
Yozgat'taki tek CHP'li belediyeden heykel hizmeti
Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi'den rezil sözler: Devlet Bahçeli'yi hedef aldı
İsrail Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar atandı
Nankörlüğün böylesi! KKTC'li vekilden küstah sözler: Türkiye'yi hedef aldı
Polonya'dan Rusya'ya gözdağı: ABD'nin nükleer silahları Varşova'da konuşlanabilir
CHP'li belediyede yolsuzluk operasyonu: Mıcır vurgununda şüpheliler adliyeye sevk edildi
Tayland'da bir kreşe korkunç saldırı: 31 ölü
CHP'li Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun 'Yetkisi yok' çıkışına sinirlendi, sesini yükseltti: Böyle laflar olur mu?
Miçotakis'in sinsi planı! Yunanistan'ın gözü kulağı Prag'da, umutla Başkan Erdoğan'ın yolunu gözlüyorlar
Göksu'dan metro projesi imzasının geçen hafta atıldığını Twitter'dan öğrenen İmamoğlu'na tepki: Artık laf değil iş üretin
Adalet Bakanlığı, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına başladı
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Sözde Kobani sorumlusu etkisiz hale getirildi
Dikkat: İstanbul'un 13 ilçesinde hafta sonu elektrik kesintisi olacak!

Dikkat: İstanbul'un 13 ilçesinde hafta sonu elektrik kesintisi olacak!

Meteoroloji 4 bölge için uyardı: Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji 4 bölge için uyardı: Kuvvetli geliyor!

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi