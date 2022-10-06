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Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkında restoran şefinin gülümseten diyaloguyla sosyal medyada adeta fenomen olan geyiklerin vatandaşlar tarafından elle beslenmesine yasak getirildi. Doğaya adaptasyon sürecinin olumsuz etkilenmemesi ve koruma altında bulunan geyiklerin zarar görmemesi amacıyla geyikleri elle beslediği tespit edilen vatandaşlara Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde idari para cezası kesilecek.

Ekleme: 6.10.2022 - 12:19 Güncelleme: 6.10.2022 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var
Manisa'nın kendine has florası ve yaban hayatıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Spil Dağı Milli Parkına kısa süre önce salınan toplam 14 kızıl geyik milli parkın vazgeçilmezleri arasına girdi. Vatandaşların elle beslemeleri sonrası insanlara alışan geyikler, adaptasyon sürecinin tamamlıyor. Geçtiğimiz haftalarda da sosyal medyada yoğun ilgi gören Spil Dağı Milli Parkının restoran bölümüne girmek isteyen kızıl geyikle diyaloğa girmeye çalışan restoran şefinin görüntüleri güldürdü. Elle beslenen geyiklerin doğaya adaptasyon sürecinde sorun yaşatması sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

Koruma altında bulunan geyiklerin vatandaşlar tarafından elle beslenmeleri yasaklanırken, yasağa uymayan vatandaşlara idari para cezası kesilecek.

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Bursa'dan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sasalı Doğal Yaşam Parkından toplamda 6 dişi 8 erkek olmak üzere 14 Kızıl Geyiğin 24 mart ve 31 ağustos tarihlerinde yapılan planlamalar doğrultusunda alana bırakıldığını hatırlatan Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı, 'Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Spil Dağı Milli Parkımızda uzun yıllardır gözlemlenmeyen kızıl geyiklerin alana yeniden yerleştirilmesi çalışmalarında Bursa'dan 12 Şubat tarihinde 9 tane kızıl geyik, İzmir Doğal Yaşam Parkından da 28 Nisan'da 5 adet kızıl geyik alana yerleştirilmiştir. Alanda şu an 6'sı dişi 8'i erkek toplam 14 adet kızıl geyik bulunmaktadır. Bu kızıl geyikler alana son derece başarılı bir şekilde adapte olmuşlardır. Vahşi popülasyondaki Bursa'dan getirdiğimiz kızıl geyikler alana hızlı bir şekilde adapte olmuştur. İzmir Doğal Yaşam Parkından getirdiğimiz 5 adet kızıl geyik alana adaptasyon çalışmaları süreçleri halen devam etmektedir. Bu süreçler bölge müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir' dedi.

Elle besleme adaptasyon sürecini sekteye uğratıyor

Geyiklerin elle beslenmelerinin doğaya adaptasyon sürecini olumsuz etkilediğini söyleyen Paşalı, 'Vatandaşlarımızın kızıl geyikleri elle beslememeleri son derece önemlidir. Hem kızıl geyikler hem de diğer yaban hayatı türlerinin elle beslenmesi onların doğal beslenme süreçlerini etkilemekte ve aynı zamanda alana adaptasyon süreçlerini kesintiye uğratmaktadır. 'Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından kızıl geyikler koruma altında bulunmaktadır. Aynı zamanda da Dünya Doğayı Koruma Birliğince de 'Asgari endişe' statüsündedir. Vatandaşlardan ricamız bu türlerin elle beslenmemesi ve aynı zamanda yetkililer dışında yaban hayvanlarına müdahalede bulunmamalarıdır. Vatandaşlarımızın elle beslenmesi ya da yaban hayvanlarına olumsuz davranışları söz konusu olduğunda Kara Avcılık Kanunu çerçevesinde idari işlem uygulanmaktadır. O yüzden vatandaşlarımızın yaban hayvanlarına resmi yetkililerin dışında müdahale etmemeleri son derece önemlidir. Aksi durumda vatandaşların idari yaptırımlara maruz kalma durumları olabilir' diye konuştu.

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var
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