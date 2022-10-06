Gelen Sakarya haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde 11 kilogram esrar ile 13 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 11 kilogram esrar ile 13 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yarıca Mahallesi'nde uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.Ekipler, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda 1 kişinin adresinde arama yaptı.Aramada, 11 kilogram esrar ile 13 kök kenevir ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.