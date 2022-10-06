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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı
Ekleme: 6.10.2022 - 18:05 Güncelleme: 6.10.2022 - 18:18 / Editör: Ozge Selin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı
Türkiye-Azerbaycan 2'inci Enerji Forumu İstanbul'da gerçekleşti. Forumda açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı alındığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız. Şüphesiz artan kapasiteden Türkiye de istifade edecek'' şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, “Petrol ve doğalgazdaki altyapı entegrasyonlarına benzeyen bir diğer hususu da elektrik alanında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Azerbaycan'dan Gürcistan üzerinden elektrik transferi söz konusu. Nahçıvan'dan bu kapasiteyi artıracağız. Özellikle Azerbaycan'ın yenilebilir enerji potansiyelinin Türkiye ya da 3'üncü ülkelerde müştereken değerlendirilmesi konusunda bir ön mutabakat sağlandı. Nahçıvan'a doğal gaz boru hattı projesinde son noktaya geldik” dedi.

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