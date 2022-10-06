Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de alalım Türk Birliği'ne her şey Avrupa'dan ibaret değil

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Liderlerin sohbet ettiği anlar kameraya yansırken Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Macron'a dönerek "Seni de alalım Türk Birliği'ne. Her şey Avrupa'dan ibaret değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'ya gitti.Erdoğan, tüm dünyanın yakından takip ettiği zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı bir araya getirdi.Bir araya gelen liderlere daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı. Liderlerin sohbet ettiği anlar kameraya yansırken Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Macron'a dönerek 'Seni de alalım Türk Birliği'ne. Her şey Avrupa'dan ibaret değil' dedi.