CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi, doktora böyle saldırdı...

Taciz yolsuzluk vurgun ve tehdit gibi skandallar sık sık haber olan CHP'li isimler bu kez 'sağlıkta şiddet'le gündeme geldi.BAŞHEKİM YARDIMCISINA HAKARET VE SALDIRICHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısına hakaret ederek saldırdı.O ANLAR KAMERADAİddiaya göre CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kanser hastası yakınının vefat etmesinden sonra hastaneyi ayağa kaldırdı.Karakoç ve kardeşi, Şemdinli Devlet Hastanesi'ndeki başhekim yardımcısı olan doktoru darbedip tehditler savurdu. O anlar saniye saniye kaydedildi.HASTAYA İŞKENCE CHP'YE UZANDIÖte yandan Türkiye'nin gündemine oturan Özel Bayındır Hastanesindeki rezil görüntüler de CHP'ye uzanmıştı. Yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edilmiş ve hastanenin tüm faaliyetleri durdurulmuştu. Rezil görüntüler sonrası Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar mercek altına alındı. Söz konusu hastanenin CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktı. CHP'li Murat Karayalçın'ın yönetim kurulu üyesi olduğu hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Gürsoy'un ise İş Bankası çıkışlı olduğu öğrenildi.