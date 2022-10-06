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CHP FETÖ’cü Erkan Karaarslan'a çalıştı! 80 ihalenin 75’ine yalnızca o katıldı

CHP'li Avcılar Belediyesi'nden aldığı ihalelerde usulsüzlük yapmakla suçlanan FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın marifetleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesiyle bir kez daha gözler önüne serildi. Ülke genelinde Erkan Karaarslan suç örgütünün kontrolündeki firmaların 80 ihale aldığı, bu ihalelerden 75'ine sadece Karaarslan'ın kontrolündeki firmaların katıldığı belirtildi. FETÖ imamıyla birlikte hareket eden belediye görevlilerinin birlikte idareyi zarara uğrattıkları kaydedildi.

CHP FETÖ’cü Erkan Karaarslan'a çalıştı! 80 ihalenin 75’ine yalnızca o katıldı
Ekleme: 6.10.2022 - 09:02 Güncelleme: 6.10.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
CHP FETÖ’cü Erkan Karaarslan'a çalıştı! 80 ihalenin 75’ine yalnızca o katıldı
FETÖ'nün belediyeler imamı olduğu öne sürülen Erkan Karaarslan, birçok CHP'li belediyeden aldığı ihalelerde kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyor.

Avcılar Belediyesindeki ihale yolsuzluğuna ilişkin soruşturmada da Karaarslan'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırdığı, resmi ve özel belgede sahtecilik yaptığı iddia ediliyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bu soruşturmada Karaarslan'ın belediye ihalelerindeki yöntemi ayrıntılı olarak ele alınıyor.

Savcılığın iddianamesinde, Erkan Karaarslan suç örgütü tarafından ihale alınan belediyelerde görevli kişilerle işbirliği halinde danışıklı hareket edildiği belirtiliyor. Karaslan'ın, suç örgütüne ve işbirliği halindeki belediye görevlilerine menfaat sağlama gayesiyle hareket ettiği ileri sürülüyor.

BELEDİYEYİ ZARARA UĞRATTILAR
İddianamede, İçişleri Bakanlığı ve Avcılar Belediyesi 'suçtan zarar gören' kurumlar olarak gösteriliyor. Suça konu iki ihalenin alındığı dönemde Avcılar Belediyesi Özel Kalem Müdürü olan Burçin Baykal ile birlikte 13 şüphelinin, suç tarihlerinde Avcılar Belediyesinde farklı pozisyonlarda görev yaptıkları belirtiliyor.

Kamu görevlisi sıfatını taşıyan bu şüphelilerin ihale sürecinde Erkan Karaarslan suç örgütüyle birlikte hareket ettikleri, hizmet alımı işinin şartnameye uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeden eksiksiz yapılmış gibi teslim aldıkları öne sürülüyor. İhale konusu işler ile şirketlerin faaliyet gösterdikleri alanların örtüşmediği, Erkan Karaarslan tarafından tek merkezden yönetilen farklı uzmanlık alanlarındaki şirketlerin ihale konusu edilen hizmete göre kullanıldığı belirtiliyor.

SAHTECİLİK VE USULSÜZLÜKLER
İddianameye göre, 2012-2016 yılları arasında veterinerlik, yazılım, sosyal dokunun iyileştirilmesi ve mali hizmetler gibi başlıklarla ülke genelinde Erkan Karaarslan suç örgütü kontrolündeki firmalar 80 ihale aldı. Bu ihalelerden 75'inde yalnızca örgüt kontrolündeki firmaların adı geçti.

Pazarlık usulü ile düzenlenen 71 ihaleden 67'sine sadece Karaarslan'ın firmaları katılım sağladı. Açık ihale olarak düzenlenen 9 ihaleden 8'ine de yine sadece Karaarslan kontrolündeki firmalar katıldı. İncelenen ihalelerde yaklaşık maliyet hesaplamaları, yine bu firmalardan alınan teklifler yoluyla yapıldı. Teklifler kasıtlı olarak ilgili mevzuatın sınır değerlerine yakın rakamlar olarak verildi. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede örgütle irtibatı olmayan firmalar ihaleye davet edilmedi.

Açık usuldeki ihalelerde ise usulsüzlüklerin ortaya çıkmasını engelleme adına ihalenin tamamen iptali yoluna gidildi. Kısa süre sonra farklı kayıt numarası üzerinden yeni ihale yapılarak yine örgütle bağlantılı firmanın alacağı şekilde rekabeti sınırlandırıcı şartnameler düzenlenerek ihaleye çıkıldı. Örgüt kontrolündeki firma, ihaleye katılabilmek adına sahte iş deneyim belgesi sundu. İhale görevlileri de 'aslı görülmüştür' şeklinde imza altına alarak belgeyi kabul etti.

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