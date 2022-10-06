Çanakkale gündem haberi | Çanakkale'de 91 bin 600 makaron ile 128 kilogram tütün ele geçirildi

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde daha önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.Operasyonda, 91 bin 600 makaron ve 128 kilogram kıyılmış tütün ile sigara doldurma makinesi ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.