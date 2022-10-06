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Bakan Soylu tarih verip duyurdu: Türkiye bunu ilk kez duyacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki yeni bir operasyon yapılacağını belirten Bakan Soylu, "Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili..." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 6.10.2022 - 14:58 Güncelleme: 6.10.2022 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapılacağını belirterek, "Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili. Devletin uyanık olduğunu, takip ettiğini vatandaşımız bilsin. İçeri tıkıldığı zaman satıcının içerden çıkması ihtimali zordur. Biz buna projeli operasyon diyoruz. Bir şebekeyi çözmemiz lazım. Bazen aylar alıyor. Gizli soruşturmacı koyuyoruz, alış-satış yapıyor. Hakimlerin savcıların bildiği isimler bunlar." ifadelerini kullandı.
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