Bakan Soylu duyurdu! Korsan taksicilik yapanlarla ilgili flaş karar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek, kısa bir süre içerisinde İstanbul'un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda Karayolları Yönetmeliği'nde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz." diye konuştu.