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Bakan Karaismailoğlu: Gökyüzüne kurduğumuz köprülerle havacılıkta zirveye ulaştık

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen havacılık ve uzay teknolojisindeki gelişmelerin ele alınacağı ve sektöre büyük katkılar sağlayacak olan AirShow İstanbul etkinliğinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Yatırım, üretim, istihdam ve iharcat odaklı büyüme stratejimize uygun büyük ulaşım yatırımlarımızın her alanda olduğu gibi havacılık sektöründe de meyve verdiğini görmek bizleri hem onurlandırıyor hem de gururlandırıyor" ifadelerinde bulundu.

Ekleme: 6.10.2022 - 12:25 Güncelleme: 6.10.2022 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu: Gökyüzüne kurduğumuz köprülerle havacılıkta zirveye ulaştık
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen AirShow İstanbul etkinliğine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milletimizi hakkettiği yere taşıyacak dev projelerimizi devlet aklı ve politikaları sonucu olarak planladık, inşa ettik. Yalnızca Türkiyemizin değil tüm insanlığın hizmetine bu yatırımları sunduk. Bugünlere ulaşamak için var gücümüzle çalıştık. Milletimizin desteğini de her zaman yanımızda hissettik.

Şimdi de yatırım, üretim, istihdam ve iharcat odaklı büyüme stratejimize uygun büyük ulaşım yatırımlarımızın her alanda olduğu gibi havacılık sektöründe de meyve verdiğini görmek bizleri hem onurlandırıyor hem de gururlandırıyor. Bu kapsamdaki dev hizmetlerimizden biri olan İstanbul Havalimanı'nı hayata geçirdik ve bugün Türkiye Avrupa Havacılığının zirvesine ulaştı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptık bölgesel ticaret canlandı. Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açtık turizm hiç olmadığı kadar ivme kazandı. Devir artık kazan kazan devri. Hava ulaşımı ise kazan kazan devrinin dinamosu, anahtarıdır.

Ülkemizlerimiz için vazgeçilmez olan eknonomik işbirliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyuetlerimizin gelişmesi için gerekli olan en hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım yolu hava yolu taşımacılığıdır.

Sayısını 26'dan 57'e yükselttiğimiz havalimanlarımız sayesinde ülkemiz havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüşmüştür."
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