Ataşehir'de kapatılan özel hastanenin hastaları sevk ediliyor

Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki hasta kadınla alay eden personellerin videosu, Türkiye gündemine oturdu.Dehşet dolu anların videosunun yayılması sonucu harekete geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.Olayla ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildirken, hastanenin kapısına şerit çekildi.Olayın öncesinde hastanenin yoğun bakım servisine yatışı gerçekleşen hastalar ise farklı hastanelere sevk edilmeye başladı.Durumdan şikayet eden hasta yakını, hiçbir hastanede yoğun bakımda yer bulamadıklarını söyleyerek, 'Sabahtan beri çabalıyoruz. Yer bulamıyoruz. Eşim KOAH hastasıydı. Entübe oldu, aynı zamanda pıhtı attı. Pıhtı atmış bir hastayı ben nereye götüreceğim? Bana bir yer bulun.' dedi.Bir başka hasta yakını ise,ifadelerini kullandı.