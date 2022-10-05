Yine İETT otobüsü bir kazaya karıştı! İETT Otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı

Korkutan kaza sabah saat 08.40 sıralarında yağmur'un etkili olduğu Sarıyer Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. Fatih Turan'ın kullandığı 34 FT 1837 plakalı otomobille, karşı yönden gelen İbrahim Demirbağ'ın kullandığı 34 BE 6977 plakalı ve 42 HM hat numaralı İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken yol trafiğe kapandı. Yolda kalan araçlardan inenler ve otobüsteki yolcular yürüdü. 2 saat süren çalışmayla otomobil ve İETT otobüsü kaldırıldı. Yol trafiğe açıldı.Otomobil sürücüsü Fatih Turan, 'Yoldan gelirken, virajı alamadım, yol da biraz kaygandı. Otobüsle kafa kafaya çarpışmamak için hemen sağa doğru direksiyonu kırdım ama yine otobüsle çarpıştık. Araç yan döndü. Sürücülerde de yolcularda da hiçbir sıkıntı yok' dedi.İETT otobüsü şoförü İbrahim Demirbağ, 'Biz aşağıdan geliyorduk. Otomobil virajı alamadı. Sol taraftan vurdu. Otobüs ağzına kadar doluydu ama Allah'a şükür yolcularımıza bir şey olmadı' şeklinde konuştu.