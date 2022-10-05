Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 araçta arama yaptı.Araçlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ve hassas terazi ele geçirildi.Ekipler, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan B.K, K.G. ve F.M.Z, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliye sevk edildi.Diğer 5 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak'tan işlem yapıldığı öğrenildi.