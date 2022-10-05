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SON DAKİKA: Nükleer uygulamalarda kullanılacak! Bakan Dönmez tarih verdi: Yıl sonunda devreye alınıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bor karbür tesisimizi inşallah bu yılın sonunda devreye alacağız. Böylece savunma sanayi başta olmak üzere aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde, cam, seramik ve nükleer uygulamalarda yerli bor karbür kullanılacak" dedi.

SON DAKİKA: Nükleer uygulamalarda kullanılacak! Bakan Dönmez tarih verdi: Yıl sonunda devreye alınıyor
Ekleme: 5.10.2022 - 11:33 Güncelleme: 5.10.2022 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
SON DAKİKA: Nükleer uygulamalarda kullanılacak! Bakan Dönmez tarih verdi: Yıl sonunda devreye alınıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'na çevrimiçi katıldı. Bakan Dönmez savunma sanayii ve nükleer uygulamalarda kritik olacak bor karbür tesisinin yıl sonunda devreye alınacağını açıkladı.

SAVUNMA SANAYİ VE NÜKLEER UYGULAMALARDA KULLANILACAK

Uluslararası Bor Sempozyumu'nda konuşan Bakan Dönmez, savunma sanayi başta olmak üzere nükleer uygulamalarda yerli karbür kullanılmasına olanak sağlayacak, bor karbür tesisinin yıl sonunda devreye alınacağını duyurdu. Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'YIL SONUNDA DEVREYE ALIYORUZ'

Bor karbür tesisimizi inşallah bu yılın sonunda devreye alacağız. Böylece savunma sanayi başta olmak üzere aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde, cam, seramik ve nükleer uygulamalarda yerli bor karbür kullanılacak.

'LİTYUM İHTİYACIMIZIN YARISINDAN FAZLASINI ARTIK YERLİ ÜRETİMLE KARŞILAYACAĞIZ'

Bu yıl içerisinde inşallah biri Eskişehir Kırka'da, biri Bandırma'da olmak üzere 700 ton kapasiteli iki yeni lityum tesisimizin temelini atacağız. Böylece yıllık lityum ihtiyacımızın yarısından fazlasını artık yerli üretimle karşılayacağız.

Yerli kömürden hidrojen üretimi ilerleme sağlayabileceğimiz alanlardan biri, şimdilik bu konudaki maliyetler yüksek ama bu alandaki teknoloji geliştikçe zaman içerisinde daha erişilebilir bir maliyet noktasına ulaşacağız.

'AR-GE'YLE, İNOVASYONLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bizler bor madenini bilimle, teknolojiyle, Ar-Ge'yle, inovasyonla buluşturmaya devam edeceğiz. Bordaki üretim ve ihracat liderliğimizi ileri teknoloji ürün kategorisine taşımış olacağız. Bu alanda emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz.
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SON DAKİKA: Nükleer uygulamalarda kullanılacak! Bakan Dönmez tarih verdi: Yıl sonunda devreye alınıyor
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