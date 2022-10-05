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Samsun'daki FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 5.10.2022 - 09:47 Güncelleme: 5.10.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Samsun'daki FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgütün düzenlemiş olduğu protesto eylemine katıldığı, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifade bulunduğu, örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunduğu, Bank Asya'da hesap açarak örgüt liderinin talimatından sonra bankada işlem yaptığı' tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon çerçevesinde 6 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor.
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