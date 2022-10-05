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OPEC grubunun petrol kararının ardından Beyaz Saray'dan açıklama: Biden hayal kırıklığına uğradı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın OPEC grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren iki milyon varil azaltma kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.

OPEC grubunun petrol kararının ardından Beyaz Saray'dan açıklama: Biden hayal kırıklığına uğradı
Ekleme: 5.10.2022 - 20:23 Güncelleme: 5.10.2022 - 20:37 / Editör: Ozge Selin
OPEC grubunun petrol kararının ardından Beyaz Saray'dan açıklama: Biden hayal kırıklığına uğradı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, 'Başkan Biden, küresel ekonomi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna işgalinin olumsuz etkileriyle mücadele ederken, OPEC grubunun üretimi azaltmaya yönelik basiretsiz kararından dolayı hayal kırıklığına uğramıştır.' ifadesine yer verildi.

Şu zamanda global enerji kaynaklarının hayati önemde olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu kararın halihazırda artan enerji fiyatlarından dolayı zorluklar yaşayan düşük ve orta gelirli ülkeler arasında olumsuz etkileri olacağına dikkat çekildi.

Enerji şirketlerine 'fiyatları düşürün' çağrısı
Açıklamada, ABD'nin ülke içinde artan benzin fiyatlarını azaltmak için elinden geleni yaptığının altı çizilerek, 'Başkan Biden'ın talimatıyla, Enerji Bakanlığı gelecek ay, Stratejik Petrol Rezervi'nden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salacak.' bilgisi paylaşıldı.

Biden'ın Amerikan halkını korumak ve enerji güvenliğini artırmak adına stratejik rezervlerden piyasaya petrol salınması talimatını sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, Enerji Bakanlığına ülke içi petrol üretiminin artırılması için başka yollar aranması talimatının da verildiği bildirildi.

OPEC grubunun petrol kararının ardından Beyaz Saray'dan açıklama: Biden hayal kırıklığına uğradı

Açıklamada, 'Başkan Biden ayrıca, toptan ve perakende petrol satışları arasındaki tarihi uçurumun kapatılması adına Amerikan enerji şirketlerini petrol fiyatlarını azaltmaya davet ediyor. Böylece Amerikan halkı pompada daha az ücret öder.' ifadesi kullanıldı.

OPEC grubunun bugünkü kararının ardından Biden yönetiminin Kongre ile de OPEC'in enerji fiyatları üzerindeki etkisinin azaltılması konusunu görüşeceğinin aktarıldığı açıklamada, bu kararın dış kaynaklı fosil yakıtlara bağlılığın azaltılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.

OPEC grubunun petrol kararı
OPEC grubunun enerji ve petrol bakanları, bugün Viyana'da düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

- ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyede

ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.

ABD yönetimi, eylülde de stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağını açıklamıştı.

Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.
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