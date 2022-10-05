Muharrem İnce'den CHP zihniyeti itirafı; Erdoğan öncesi zulmü anlattı

CHP'den ayrılığı sonrası parti içinde yaşanan kirli ilişkiler, medya fonlama ve siyasi ayrımcılıkları deşifre etmesiyle bilinen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin başörtüsü istismarı gündemdeki yerini korurken önemli bir açıklama yaptı. İnce Türkiye'de AK Parti iktidarı öncesinde dindar-mütedeyyin insanlara uygulanan zorbalık ve kötü muamelenin altını çizerek "Türkiye'de bunlar yaşandı" dedi.BABAM 'BUNLARIN HAKKINDAN ERBAKAN GELİR' DERDİİnce yaptığı konuşmada "Bir yakınım subay olacaktı. Diploma töreninde rahmetli babam ziyarete gidiyor. Sakalı var diye içeri almadılar. Adam hacı ya. Sakalı bırakmış onu kesemez bir daha. Babam bana döndüğünde dedi ki o zaman. Ben de CHP'nin il başkanıyım. "Sen olmasan Erbakan'a oy veririm. Bunların hakkından Erbakan gelir" dedi. Subayın, askerin annesi orduevine giremedi. Düğününe gidemedi. Bunları İlker Başbuğ'a anlattım. "Yanlış yaptınız" dedim" sözleriyle Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncesinde başörtüsünden sakala Türkiye'de insanlara yapılan zulmü yıllar sonra doğrulamış oldu.