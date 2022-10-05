TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de takım oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılardan, dünyanın farklı ülkelerinden sokak lezzetlerini yapmalarını istedi. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, "MasterChef takım oyununu kim kazandı? 4 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, eleme adayları açıklandı mı? sorularına yanıt aradı. İşte ilk bireysel dokunulmazlığın sahibi...

MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni haftanın kaptanları belli olurken, kırmızı ve mavi takım ilk kez karşı karşıya geldi. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı ve tansiyon hiç düşmediği yemek programı MasterChef'te, gözler haftanın ilk takım oyununda. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 4 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, eleme adayları açıklandı mı? İşte eleme adayları...MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ilk kez karşı karşıya geldi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, dünyanın farklı ülkelerinden sokak lezzetlerini yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk takım oyununun galibi kırmızı takım oldu.MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI,Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı Çağatay dokunulmazlığın sahibi oldu.MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?Bireysel dokunulmazlığı kazanan Çağatay 1. eleme adayı olarak Metin seçti. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Tolga oldu.MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?Çağatay (Kaptan)BüşraMetinBurak KayaAtikeYağızTolgaSerpilayFatma NurBurak (Kaptan)GamzeTayfunGörkemKıvançBarışAyazŞule