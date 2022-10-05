İsveç devlet televizyonunda rezalet: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırıp PKK'lı ismi 'sunucu' diye çıkardılar

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın bu talebi, iki ülkenin de Türkiye'nin taleplerini kabul etmesiyle Türkiye tarafından onaylanmıştı. Söz konusu ülkelerin Türkiye'nin taleplerini karşılamazsa, Türkiye'nin anlaşmayı veto etme ihtimali olmasına rağmen İsveç devlet televizyonu SVT'de skandal bir program yapıldı.Kristoffer Ahonen Appelquist'in sunduğu bir programa katılan PKK sempatizanı Kadir Meral skandal sözlere yer verdi. Meral, 'Erdoğan, sen kendini yeni dönemin sultanı sanıyorsun, İsveç'ten rejim muhalifleri ve aktivistleri istiyorsun. Bunları sana ters geldiği için istiyorsun' dedi. Bunun yanı sıra konuşmanın sonunda da 'Yaşasın demokrasi' sloganları atıldı.Programın sosyal medyada tepki toplaması üzerine İsveç'te yaşayan Kadir Meral'ın kim olduğu da merak konusu oldu.Türkiye doğumlu Kadir Meral'in babasının siyasi sebeplerden dolayı İsveç'e gittiği, ardından ailesini de aldığı öğrenildi. Sosyal medya hesabı üzerinden Meral'ın terör örgütü PKK'ya destek verdiği öğrenildi. Söz konusu ifadelerin ortaya çıkması nedeniyle sosyal medyadan pek çok kişi duruma tepki gösterdi.Öte yandan Meral, tıpkı İsveç'te PKK'lı terörist Amineh Kakabaveh gibi son zamanlarda İsveç'in Türkiye'ye yaktığı yeşil ışık nedeniyle tepki gösteriyor.Kungalvs-Posten gazetesine yazılar yazan Meral, son yazısında politikacıların seçmenleri kandırdığını ifade etti.