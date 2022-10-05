Giderler 10 kat arttı! Almanya’da gelen fatura şoke etti! Kepenk kapatıyorlar

Almanya'da yüksek doğalgaz ve elektrik faturaları nedeniyle küçük ve orta ölçekli şirketler bir bir kepenk kapatıyor. Rheinland Pfalz Eyaleti'ne bağlı Herxheim'de kasaplık yapan Walter Adam, elektrik sözleşmesinin 31 Aralık'ta dolacağı için kendisine yeni sözleşme gönderildiğini söyledi ve 'Elektrik faturamda 10 kat artış var.Şu an ayda elektrik için 1700 euro ödüyordum. 1 Ocak'tan itibaren 17 bin euro ödeme öngörüldü' dedi.TASARRUF ŞANSIM YOKSöz konusu aylık ödemeyi karşılayabilmesinin imkânsız olduğunu dile getiren Adam, 'Dükkânı bu yüzden kapatmayı düşünüyorum. Sosis ve et fiyatlarındaki artış, elektrik fiyatlarını dengelemiyor. Fiyatları daha fazla yükseltmemiz müşterileri kaçırır. Etlerimizi sürekli soğuk odalarda tutmamız gerektiğinden enerjiden tasarruf etme şansımız yok. Aile şirketimizi kapatmaktan başka çaremiz kalmadı' dedi.Öte yandan fahiş fiyat artışları, Almanya'da insanları odunla ısınmaya yöneltti. Odun fiyatı da artınca, ormanlardan ağaç hırsızlığı başladı. Hırsızlığın önüne geçmek için ağaçlara çip takılıyorAlmanya'da doğalgaz ve elektrik faturalarını düşürmek isteyenler kışın odun yakarak ısınmaya yöneldi. Tıpkı enerji fiyatları gibi yakacak odunun metreküp fiyatı da fırladı. 60 euro olan metreküp fiyatı 200 euroya çıkınca, satın almak yerine çalmaya yönelenler arttı. Ülkenin Saarland Eyaleti Çevre Bakanlığı Sözcüsü Sabine Schorr, 'Ormanlık alanda yaşanan hırsızlığı önlemek için kontrolleri sıklaştırdık' dedi.Schorr, ormanlık alanlara istiflenen kütüklerin içerisine hırsızların takibi için gps yerleştirildiğini, tanıklardan bilgi alabilmek amacıyla çağrılar yapıldığını belirtti. Berlin'deki Orman Sahipleri Derneği (AGDW), yakacak odun maliyetinin geçen yıl metreküp başına 60 ila 70 euro olduğunu, rakamın bu yıl 200 euroya çıktığını hatırlattı ve 'Bu artış hırsızlığın yükselmesinde önemli rol oynadı' açıklaması yaptı.Dernek sözcüsü Jürgen Gaulke, Brandenburg Eyaleti'nde ormanlık alana profesyonel ağaç kesme makinaları ile girilmeye başlandığını ifade etti. Ülkenin Thüringen Eyaleti'nde bu yıl devlete ait ormanlık alandan yaklaşık 1200 metreküp odun çalındığı istatistiği verildi. Bu rakamın geçen yıl sadece birkaç yüz metreküp olduğu aktarıldı. Hırsızlık boyutunun milyon eurolara ulaştığından da söz edildi.Almanya'da söz konusu hırsızlığın cezası oldukça ağır. Örneğin ormanlık alandan yakacak odun toplarsanız veya yasa dışı olarak ağaç keserseniz, yakalanmanız durumunda Brandenburg, Hessen veya Schleswig Holstein eyaletlerinde 100 bin euroya kadar para cezası kesilebiliyor. Rheinland Pfalz'da bu ceza 25 bin, Saarland'da ise 15 bin euro. Almanya'daki tüm ormanların bir sahibi var ve bu alanlardaki devrilmiş ağaçlardan tutun dallar bile ormanın sahibine ait. Bu sahip belediye, devlet, kiliseler, özel şahıs veya bir girişimci olabiliyor.