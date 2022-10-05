  • USD: 18,54 - 18,58
  • EURO: 18,32 - 18,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Giderler 10 kat arttı! Almanya’da gelen fatura şoke etti! Kepenk kapatıyorlar

Avrupa, Ukrayna savaşı ve Rusya'nın doğal gazı adeta bir silah olarak kullanması sonrası son dönemin en sert kışına hazırlanıyor. Ayda 1700 euro elektrik faturası ödeyen kasaba 17 bin euroluk ödeme çıkartıldı. Walter Adam adlı Alman kasap, “Kapıya kilit vurmaktan başka çarem kalmadı” diyor. Öte yandan, fahiş fiyat artışları, Almanya’da insanları odunla ısınmaya yöneltti. Odun fiyatı da artınca, ormanlardan ağaç hırsızlığı başladı. Hırsızlığın önüne geçmek için ağaçlara çip takılıyor

Giderler 10 kat arttı! Almanya’da gelen fatura şoke etti! Kepenk kapatıyorlar
Ekleme: 5.10.2022 - 10:59 Güncelleme: 5.10.2022 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Giderler 10 kat arttı! Almanya’da gelen fatura şoke etti! Kepenk kapatıyorlar
Almanya'da yüksek doğalgaz ve elektrik faturaları nedeniyle küçük ve orta ölçekli şirketler bir bir kepenk kapatıyor. Rheinland Pfalz Eyaleti'ne bağlı Herxheim'de kasaplık yapan Walter Adam, elektrik sözleşmesinin 31 Aralık'ta dolacağı için kendisine yeni sözleşme gönderildiğini söyledi ve 'Elektrik faturamda 10 kat artış var.

GELEN FATURA ŞOKE ETTİ

Şu an ayda elektrik için 1700 euro ödüyordum. 1 Ocak'tan itibaren 17 bin euro ödeme öngörüldü' dedi.

TASARRUF ŞANSIM YOK
Söz konusu aylık ödemeyi karşılayabilmesinin imkânsız olduğunu dile getiren Adam, 'Dükkânı bu yüzden kapatmayı düşünüyorum. Sosis ve et fiyatlarındaki artış, elektrik fiyatlarını dengelemiyor. Fiyatları daha fazla yükseltmemiz müşterileri kaçırır. Etlerimizi sürekli soğuk odalarda tutmamız gerektiğinden enerjiden tasarruf etme şansımız yok. Aile şirketimizi kapatmaktan başka çaremiz kalmadı' dedi.

ENERJİ FATURASI HIRSIZLIĞI PATLATTI

Öte yandan fahiş fiyat artışları, Almanya'da insanları odunla ısınmaya yöneltti. Odun fiyatı da artınca, ormanlardan ağaç hırsızlığı başladı. Hırsızlığın önüne geçmek için ağaçlara çip takılıyor

Almanya'da doğalgaz ve elektrik faturalarını düşürmek isteyenler kışın odun yakarak ısınmaya yöneldi. Tıpkı enerji fiyatları gibi yakacak odunun metreküp fiyatı da fırladı. 60 euro olan metreküp fiyatı 200 euroya çıkınca, satın almak yerine çalmaya yönelenler arttı. Ülkenin Saarland Eyaleti Çevre Bakanlığı Sözcüsü Sabine Schorr, 'Ormanlık alanda yaşanan hırsızlığı önlemek için kontrolleri sıklaştırdık' dedi.

FİYATI YÜZDE 333 ARTTI
Schorr, ormanlık alanlara istiflenen kütüklerin içerisine hırsızların takibi için gps yerleştirildiğini, tanıklardan bilgi alabilmek amacıyla çağrılar yapıldığını belirtti. Berlin'deki Orman Sahipleri Derneği (AGDW), yakacak odun maliyetinin geçen yıl metreküp başına 60 ila 70 euro olduğunu, rakamın bu yıl 200 euroya çıktığını hatırlattı ve 'Bu artış hırsızlığın yükselmesinde önemli rol oynadı' açıklaması yaptı.

HIRSIZLIĞIN BOYUTU ÇOK BÜYÜK
Dernek sözcüsü Jürgen Gaulke, Brandenburg Eyaleti'nde ormanlık alana profesyonel ağaç kesme makinaları ile girilmeye başlandığını ifade etti. Ülkenin Thüringen Eyaleti'nde bu yıl devlete ait ormanlık alandan yaklaşık 1200 metreküp odun çalındığı istatistiği verildi. Bu rakamın geçen yıl sadece birkaç yüz metreküp olduğu aktarıldı. Hırsızlık boyutunun milyon eurolara ulaştığından da söz edildi.

CEZASI AĞIR
Almanya'da söz konusu hırsızlığın cezası oldukça ağır. Örneğin ormanlık alandan yakacak odun toplarsanız veya yasa dışı olarak ağaç keserseniz, yakalanmanız durumunda Brandenburg, Hessen veya Schleswig Holstein eyaletlerinde 100 bin euroya kadar para cezası kesilebiliyor. Rheinland Pfalz'da bu ceza 25 bin, Saarland'da ise 15 bin euro. Almanya'daki tüm ormanların bir sahibi var ve bu alanlardaki devrilmiş ağaçlardan tutun dallar bile ormanın sahibine ait. Bu sahip belediye, devlet, kiliseler, özel şahıs veya bir girişimci olabiliyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
CHP'nin demokrasi anlayışı! Tezcan Karakuş Candan skandalını dile getirince darp ettiler
CHP'li Avcılar Belediyesi'ndeki milyonluk ihalede yolsuzluk skandalı
Yine İETT otobüsü bir kazaya karıştı! İETT Otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı
Osman Gökçek'in elindeki terörist listesi CHP'li Ali Mahir Başarır'ı korkuttu!
Petrol ve doğalgaz devinden Türkiye kararı: İlk üretim Kasım’da başlayacak
SON DAKİKA: Nükleer uygulamalarda kullanılacak! Bakan Dönmez tarih verdi: Yıl sonunda devreye alınıyor
Putin, Ukrayna'da bulunan 4 bölgenin ilhak kararını resmen onayladı
Tüm Türkiye bu anı bekliyor! Başkan Erdoğan ne açıklayacak? İşte kulis bilgisi...
'Kaçtı' denilen Rus spiker Şanlıurfa'da çıktı: Tatildeyim döneceğim
Giderler 10 kat arttı! Almanya’da gelen fatura şoke etti! Kepenk kapatıyorlar
CHP'liler belediyeyi FETÖ imamıyla birlikte soydu! Avcılar Belediyesi'ndeki yolsuzlukta yeni gelişmeler
Bakanlık yanıt verdi! Kılıçdaroğlu'nun YHT iddiası yalan çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek önemli açıklamalarda bulundu.
DW'nin ikiyüzlülüğü: Almanya'daki dezenformasyon yasasına tepki göstermezken konu Türkiye 'sansür yasası' dediler
Başkan Erdoğan'dan Yunananistan'a net mesaj!
Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına eleştiri: Oldu olacak şeriat getirilsin
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi! Bu bir seçim stratejisi
Ortalığı karıştıracak iddia: Trump görevdeyken bazı resmi belgeleri Beyaz Saray'ın tuvaletine attı
WhatsApp ekran görüntüsü engeli hakkında yeni bilgiler geldi

WhatsApp ekran görüntüsü engeli hakkında yeni bilgiler geldi

Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Araç alacaklar TOGG'u bekliyor: Fiyatların düşmesine rağmen yaprak kımıldamıyor

Araç alacaklar TOGG'u bekliyor: Fiyatların düşmesine rağmen yaprak kımıldamıyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

TOKİ'den vatandaşlar sosyal konut uyarısı: Dolandırıcılara itibar etmeyin

TOKİ'den vatandaşlar sosyal konut uyarısı: Dolandırıcılara itibar etmeyin