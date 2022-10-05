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Gençlik ve Spor Bakanlığından, akademik kariyer yapmak isteyen gençlere müjde

Gençlik ve Spor Bakanlığı, akademik kariyer planlayan gençlere yardımcı olmak adına üniversite son sınıf ve lisans mezunu öğrenciler için "Akademik kamplar" düzenleyecek.

Ekleme: 5.10.2022 - 13:59 Güncelleme: 5.10.2022 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Gençlik ve Spor Bakanlığından, akademik kariyer yapmak isteyen gençlere müjde
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, özel bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını ve 4 üniversiteyle iş birliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu önemli projede bizlerle birlikte olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Kamplarımız, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar (Müzik) alanlarında gerçekleştirilecek. Bu değerli organizasyonumuza üniversitelerin ilgili bölümlerinde son sınıfta okuyan öğrencilerimizle yeni mezunlarımız müracaat edebilecek." ifadelerini kullandı.
Akademik kampların, İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı ile Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda 8 dönem şeklinde düzenleneceğini anlatan Bakan Kasapoğlu, öğrencilerin saygın üniversitelerdeki akademisyenler ve profesyonellerle buluşacağını aktardı.

Akademik kamplarda, bilim felsefesi sohbetleri, araştırma tekniklerinde yeni ve yenilikçi yöntemler, workshoplar, bilimsel burs imkanları (TÜBİTAK/Ulusal Ajans) ve destek programları, literatür çalışmaları ve kamp etkinlikleri (macera parkuru, zipline, bisiklet, kültür gezisi, doğa yürüyüşü, bisiklet vb.) gibi imkanlar gençlere sunulacak.

Müracaatlar, 5-17 Ekim 2022 tarihlerinde "www.akademikkamplar.gsb.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Katılımın ücretsiz olarak yapılacağı kamplara üniversite sonrası lisansüstü akademik çalışma yapmak isteyen bütün gençler başvurabilecek.
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