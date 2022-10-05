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Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu öne sürerek, konu hakkında kanun teklifi vereceklerini açıkladı. Milletvekili olduğu dönemde başörtüsü serbestisine karşı çıkarak AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu, başörtüsü için "Bir metrekarelik bez parçası" ifadesini kullanmıştı. İşte 2008 yılı başörtüsü manşetleri...

Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri
Ekleme: 5.10.2022 - 20:42 Güncelleme: 5.10.2022 - 20:59 / Editör: Ozge Selin
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu iddia ederek, bunu yasal güvenceye alacaklarını söyledi.

Yarın TBMM'ye kanun teklifi sunacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, 'Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız.' dedi. AK Parti hükümetinin ortadan kaldırdığı başörtüsü sorununu seçim vaadi olarak kullanmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, akıllara geçmişteki söylemlerini getirdi.

Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri

GEÇMİŞTEKİ SÖYLEMLERİYLE ÇELİŞİYOR

Kılıçdaroğlu, beşinci sınıftan itibaren başörtüsüne izin veren düzenlemeye 'Bir süre sonra belki de türban takan kardeşimiz türbanını açacaktır. İlla ömür boyu takacaksın diye bir kural mı var?' diyerek tepki göstermişti.

'Başörtüsü ile okula gidilmesi hukuka ve laikliğe aykırıdır' diyen Kılıçdaroğlu, başını açıp üniversiteye gitmenin devlet kuralı olduğunu dile getirmişti.

Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri

'BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI'

CHP lideri, katıldığı bir başka canlı yayında, başörtüsü için 'Türban çuldur türban bir metrekarelik bez barçasıdır' ifadelerini kullanmıştı.

Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri

AYM'YE DE BAŞVURMUŞTU

2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.

Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri

DİLEKÇE ELLERİNDE GÜLEREK POZLAR VERDİ

2007'de üniversitelerde başörtüsü yasağı kaldırılmıştı. Ancak 27 Şubat 2008'de CHP ve DSP'li milletvekillerinin imzasının bulunduğu dava dilekçesi, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne verildi.

58 sayfalık dilekçede, değişikliğin iptali istendi. Mahkeme koridorlarında Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu yasakçı ekip utanç dilekçesi ellerinde gülerek pozlar verdi.

İŞTE 2008 YILI BAŞÖRTÜSÜ MANŞETLERİ:

Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun, ikiyüzlü siyaseti! İşte 2008 yılı manşetleri
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