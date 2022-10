Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin teklifine tepki: Eğer samimiysen gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinden sağlayalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ekonomiye birçok konuda önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, CHP'nin TBMM'ye sunduğu 'başörtüsü' teklifine de tepki gösterdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız. Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir." ifadelerini kullandı.İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:"Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.Milletvekillerimizin yaz döneminde seçim bölgelerinde ve görevlendirdikleri diğer yerlerde gerçekleştirdikleri çalışmaları yakından takip ettik. Eli sıkılmadık bir insan bırakılmayacak şekilde yürütülen bu çalışmalar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Unutmayınız biz sahayı ne kadar sıkı tutarsak, milletimizi yalanlarıyla yanlış yönlendirmek isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır.Genel Merkezimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla çalışmalarımızı yürütecek, ilçe ilçe tüm şehirlere giderek milletimizle kucaklaşacağız. Amacımız; milletimizi seçimden seçime hatırlayanlarla aramızdaki farkı göstermektir.Bizim için kimin ne yaptığının, ne söylediğinin bir önemi yoktur. Biz kendi halimize bakacağız. Biz kendi işimize bakacağız. Kendi sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye bakacağız. Birileri ülkenin geleceğini düşünmeyerek iki yüzlü tavırlar sergileyebilir.Muhalefetin seçim öncesi söyledikleri ile seçim sonrası yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük. Buna rağmen kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek gezebiliyorlar. Aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimlerde de yapmak istiyorlar.Gençlerimizin de dünyayı tanıyan birikimleri, geniş ufuklarıyla bu bayat oyunu kolayca çözebileceklerini biliyorum. Milletimizin önüne yeni bir vizyonla, projelerle çıkabilen böyle bir niyete gayrete sahip tek partiyiz, tek ittifakız.İnşallah seçim süreci ilerledikçe vizyonlarımızı ve projelerimizi daha ayrıntılı bir şekilde milletimizle paylaşacağız. Bugün ekranları başında milletimiz bizi heyecanla dinliyor. Bazı gerçekleri paylaşacağım. Seçime kadar önümüzde 8 ay var. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirerek, verdiğimiz sözlerin yasama boyutundaki aşamalarını tamamlayarak milletimizin huzuruna çıkmayı amaçlıyoruz.Şimdi kısa bir video ile yaklaşık 3,5 aylık bu dönemdeki çalışmalarımızı hızlıca hatırlayalım.Görüldüğü gibi milletimize söz verdiğimiz şekilde büyük ve güçlü Türkiye'yi tuğla tuğla örüyor, emek emek yükseltiyoruz. Yılın her gününü büyük bri aşkla çalışarak geçiriyoruz. Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda sırlık eser ve hizmetlere kavuşturduğumuz gibi Türkiye Yüzyılı'nı da milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Bizim için bu seçimlerin mottosu Türkiye Yüzyılı...Türkiye Yüzyılı başlığı altında geleceğe dönük bvizyonumuzun ilk şaretlerini mecliste başladı. Birileri toplanıp toplanıp duruyor ama sonuç yok.Biraz önceki videoda da gördüğünüz gibi insanımızın hayatına dokunan icraatleri devreye alıyoruz.Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin de açılışını yaptık. Ankara iki dev şehir hastanesine sahip olmuş oldu. Malum zat bir zamanlar SSK'nın genel müdürlüğünü yapmıştı. bu adam Ne yaptı diye sorduk. Hastalarımız kan revam içinde kalıyordu. Odalar pislikten geçilmiyordu. Hastalar ölüyor ve rehine alınıyor. SSK kurumunun hastanesinde. Ey Bay Kemal senin gidecek yerin var mı ya... Bütün umudunu ekonomideki sıkıntılara bağlayanların heveslerini kursaklarında bırakacak adımlarımızı sürdürüyoruz.Sizlerden şu hususta vatandaşlarımızı ikna etmenizi istiyoruz.Türkiye bir süredir çok ciddi sınamalardan geçmektedir. Bu sınamaların milletimizin hayatına yansıyan olumsuzlukları vardır. Bunların çözümü mümkün müdür? Mümkündür. Türkiye'de bunu çözecek tek parti AK Parti, tek ittifak Cumhur İttifakı mıdır? Evet öyledir.Milletimize bu gerçeği gösterdiğimizde sandık yolu kendiliğinden açılacaktır.Salgın oldu üretime ara vermedik. Büyümeyi sürdürdük. Dünyada ilk sıralarda yer aldık. Pek çok yerde resesyon, daralma tartışmaları yaşanırken, uluslararası kuruluşlar ülkemizle ilgili büyüme tahminlerini yükseltiyordu.İstihdamda tarhimizin en yüksek rakamı olan 31 milyona dayandık. Sosyal konut projesi ile ekonomik hareketliliğe ve istihdama önemli katkıları olacaktır.Bu ay sonunda TOGG'un banttan çıkış törenine katılıyoruz. Hem finans hem sanayi hem de hizmetler sektöründe yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. Ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız.Değerli arkadaşlar biz eser ve hizmet siyasetiyle uğraşırken birilerinin de buram buram riyakarlık kokan oyunlar peşinde koştuğunu görüyoruz. Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı yaptığı açıklamada başörtüsü meselesi ile ilgili güya günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Bu zatın neden böyle bir teklif yaptığını anlamakta zorlandık.Ülkemizde kamuda, özel sektörde çalışanından, hakiminden subayına, polisine böyle bir sorun var mı? Hayır.Ey CHP senin yandaşın, fikir baban kürsüden 'Haddi bildirilmeye davet edilen' milletvekilleri görmüştür. Bugün milletvekillerimizle, seçilmişlerle ilgili böyle bir sıkıntı yok. Bu doğrultuda attığımız her adımın kazananı milletimiz olmuştur.Yanına bir iki tane başörtülü bayan alıp onlara rozet takmakla bu işi çözeceğini mi sanıyorsun. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma.Şimdi sizlere CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü meselesi ile ilgili yaklaşımlarını bir video ile anlatmak istiyorum.Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadeleler sayesinde kalmamıştır. Geçmişte bu konuda bir utanç meselesi yaşandıysa bunun nedeni CHP faşizmidir. Genel olarak kılık-kıyafet ve başörtüsü meselesi anayasa konusu olmaması gereken tabii bir haktır.Başörtüsü seni niye rahatsız ediyor? Nasıl başı açık bir hanım kardeşimizin bu şekilde hayatın her alanında var olabilmesi için herhangi bir anayasa düzenlemesi gerekmiyorsa başörtülü kardeşlerimiz için de aynısı geçerlidir.Ülkemizin değerlerine, kültürüne karşı olan CHP faşizmi; darbecilerle el ele vererek önümüze böyle bir sorun çıkarmıştır. Zorlama yorumlarla, ülkemiz bu tartışmaların içine sokulmuş, insanlarımız mağdur edilmiştir.Aynı zihniyet 1960 darbesini yaptırdıktan sonra siyasi iktidarı rahatça ele geçirebilmek için Menderes'i idama götürmüştür.Biz 2008 yılında MHP ile birlikte mecliste başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek anayasa değişikliği yapmıştık. Bunu 411 el kaosa kalktı manşetiyle duyurmuşlardı. Ancak iptali için bunu AYM'ye götüren bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi.Bu milleti aldatmaya gayret ediyorsun. Aynı Kılıçdaroğlu başörtüsü hakkını kadınlarımıza ve kızlarımıza verecek düzenlemelere karşı çıkmılştır. Benim kızlarım bunun mağduriyetini yaşadı. Bu yüzden kızlarımdan birini İstanbul'da okutamadım. Bunun çilesini biz çektik. İmam Hatip Okulu'nun kapısında anneleri günlerce nöbet tuttu.Bu zatın her konu gibi başörtüsü meselesi ile ilgili birbiriyle o kadar zıt demeçleri var ki... Kaset kumpasıyla başa gelenler elbet milleti adına proje üretemezler. Bu meseleyi de geriden takip ediyorlar.Özgürlükleri CHP'ye rağmen hayata geçirdik. Dürüst değilsin her numara var. Türkiye düşmanlarını kafalarını onlara rağmen ezdik.Önümüzdeki cuma günü yeni bir adımını atacağımız çalışmalarla Alevi vatandaşlarımızı ülkeden koparma projelerini akamete uğratıyoruz.Sayın Kılıçdaroğlu senin üst düzey yöneticilerin üniversitelerimizde ikna odalarını kurmadılar mı? Bu ikna odalarından bizim kızlarımızın başlarındaki örtüleri çıkarmadılar mı? Bunları ikna odalarını sokmadılar mı? Bunlara yapılan zulümden sen kurtulacağını mı zannediyorsun. Bunun hesabını kolay kolay veremeyeceksin.Biz demokrasi ve kalkınma devrimlerimizle CHP faşizminin gizli iktidarına bu ülkede son verdik.Diyor ki bu konuda kanun teklifi çıkaralım. Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım.Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız.Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir."