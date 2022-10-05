CHP'nin demokrasi anlayışı! Tezcan Karakuş Candan skandalını dile getirince darp ettiler

AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça, İçişleri Bakanlığınca memurluktan çıkarılan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın Çankaya Belediyesi'nden haksız yere maaş aldığını gündeme getirince saldırıya uğradı.

Ankara'da Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından memuriyet görevinden ihraç edilmesinin CHP'de yarattığı rahatsızlık saldırı noktasına kadar ilerledi. Tezcan Karakuş Candan'ın göreve başladığı tarihten itibaren toplam 27 yıllık hizmetinde, 245 günü 2020 yılında, 158 günü 2021 yılında olmak üzere 1672 gün (yaklaşık 4.5 yıl) izin ve rapor kullandığı tespit edildi.



Buna karşın, rapor kullandığı tarihlerde Atılım Üniversitesi'ndeki derslerine düzenli olarak girdiği belirlenen Tezcan Karakuş Candan'ın rapor izinlerinin orantısız olduğu ve pandemi döneminde de izinli olduğuna dair bir bilgi ve belge bulunmadığı ortaya çıktı.



MEMURİYETTEN ÇIKARILMIŞTI



2015'te yine göreve gelmemesi nedeniyle hakkında Mülkiye müfettişince tevdi raporu hazırlanarak disiplin soruşturması istemiyle Çankaya Belediyesi'ne rapor gönderildiği, konunun Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ulaştıktan sonra müfettiş görevlendirildiği ancak dosyanın işlemden kaldırıldığı da belirlenmişti. Tüm bunlar iddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında İçişleri İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Candan'ı memuriyetten çıkardı.



DARP RAPORU ALDI



AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça önceki gün Çankaya Belediye Meclisi'nde, Tezcan Karakuş Candan ile ilgili iddiaları meclis kürsüsünde dile getirince CHPliler tarafından önce sözlü sonrada dolu su şişesi fırlatılarak saldırıya uğradı. Cep telefonuyla kayıt altına alınan o anlarla ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulunan Murat Akça, darp raporu aldığını kaydederek şunları paylaştı:



"SU ŞİŞESİ FIRLATTILAR"



"CHP nin hellaleşme konusunda yapmaya çalıştığı açılımın altının tamamen boş olduğunun en yakın şahitleriyiz. Milletin emekleriyle, millete ve devlete düşmanlık yapanların; sıkıştığı noktada Atatürk'ün memuruyum diyerek Atatürk istismarcılığına soyunduğuna ilk defa şahit değiliz. 7 yıl boyunca sadece 60 gün işe geldiği tespit edilen.



Tezcan Karakuş Candan'ın memurluktan çıkarılması sonrası, Çankaya Belediyesinde konuşma yaparken önce sözlü taciz ve hakarete, sonrada dolu su şişesi fırlatılıp tekmeli saldırıya uğradım. Çankaya'da CHP Meclis çoğunluğuna güvenerek bizleri doğru bildiğimiz şeyleri söylemekten vazgeçirtemeyecekler."



CHP'NİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI



Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Üyesi Nihat Yalçın ise, "Murat Akça arkadaşımıza yapılan bu alçaklığı kınıyorum. CHP Ankara örgütü bu zorbalığı yapanlar hakkında derhal gereğini yapmalıdır. Aksi halde kimse çıkıp da özgürlükten, demokrasiden, adaletten dem vurmasın." dedi. AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül de, "Eleştiriye tahammülü olmayan, 45 meclis üyesinin 37'sinin CHP'li olduğu Çankaya Belediye Meclisi'ndeki demokrasi anlayışı bu. Varın gerisini siz düşünün. Atatürk hepimizin değeri onu bahane ederek çıkardığınız maraza sizi haklı çıkarmaz." diye konuştu



