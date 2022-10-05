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CHP'li Avcılar Belediyesi'ndeki milyonluk ihalede yolsuzluk skandalı

CHP'li Avcılar Belediyesi, 4 Milyon TL'lik ihaleyi sabit telefon numarası bile olmayan ve 10'a yakın firmanın aynı adreste olduğu bir şirkete verdi.

CHP'li Avcılar Belediyesi'ndeki milyonluk ihalede yolsuzluk skandalı
Ekleme: 5.10.2022 - 11:38 Güncelleme: 5.10.2022 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Avcılar Belediyesi'ndeki milyonluk ihalede yolsuzluk skandalı
CHP'li Avcılar Belediyesi, yolsuzluk skandallarıyla çalkalanıyor.

CHP'li belediyelerin FETÖ imamı Erkan Kararaslan'la birlikte belediyeleri soyduğu şebeke deşifre olurken; yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

MİLYONLUK İHALE 10 AYRI ŞİRKETİN BULUNDUĞU ADRESE GİTTİ

Yayınlanan belgelere göre; CHP'li Avcılar Belediyesi'nin sonuçlandırdığı ve sadece 1 geçerli teklifin olduğu 4 Milyon TL'lik ihalenin sabit telefon numarası bile olmayan ve 10'a yakın firmanın aynı adreste (SANAL OFİS) olduğu bir şirkete gittiği ortaya çıktı. 

CHP'li Avcılar Belediyesi'ndeki milyonluk ihalede yolsuzluk skandalı

CHP'li Avcılar Belediyesi'ndeki milyonluk ihalede yolsuzluk skandalı

CHP'li Avcılar Belediyesi'ndeki milyonluk ihalede yolsuzluk skandalı
CHP'li Avcılar Belediyesi'ndeki milyonluk ihalede yolsuzluk skandalı

CHP'li Avcılar Belediyesi'ndeki milyonluk ihalede yolsuzluk skandalı
CHP'li Avcılar Belediyesi'ndeki milyonluk ihalede yolsuzluk skandalı

CHP'li Avcılar Belediyesi'ndeki milyonluk ihalede yolsuzluk skandalı

CHP'li Avcılar Belediyesi'ndeki milyonluk ihalede yolsuzluk skandalı
BU SKANDAL İLK DEĞİL

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Chp'li belediyelerin FETÖ İmamı olarak görülen Erkan Karaslan ile birlikte CHP'li Avcılar Belediyesi ihale komisyon başkanı ve üyelerinin de aralarında olduğu 19 şüpheliye operasyon yapılmış ve 19 kişi hakkında iddianamesini hazırlamıştı. 

Karaarslan'ın lideri olduğu suç örgütünün ihale süreci öncesinde ve sırasında belirli bir organizasyon içerisinde hareket ettiği, irtibatlı olduğu belediye personellerinin yardımıyla kamu ihaleleri aldığı anlatıldı. İddianameye göre, ihale sürecinde ilk aşamada örgüt liderinin yönlendirdiği firmalardan teklif alınması sağlanıyor, yaklaşık maliyet hesaplama sürecine müdahale ediliyordu.

Bu şekilde pazarlık usulü uygulanacak ise yaklaşık maliyetin pazarlık usulü için kanunda belirlenen üst sınırın altında bırakılıyor, açık ihale usulü uygulanacak ise önceden belirlenen yaklaşık maliyetin tespit edilmesi sağlanıyordu.

İkinci aşamada, ihale sırasında örgüt lideri tarafından tek bir merkezden yönetilen firmalar eşgüdümlü olarak hareket ediyor, önceden görevlendirilen firmalar ihale dokümanını satın alıyor, belirlenen firmalar anlaşmalı olarak ihaleye katılıyordu.

Bu şekilde uygulanan kurguyla ihalenin adrese teslim olarak daha önce belirlenen suç örgütünün kontrolündeki firma üzerine bırakıldığı tespit edildi. İhalelerdeki usulsüzlükler savcılığın iddianamesinde tek tek sıralandı.

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