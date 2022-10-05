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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Ekleme: 5.10.2022 - 21:37 Güncelleme: 5.10.2022 - 21:39 / Editör: Ozge Selin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar
Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtlıyor.

İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Tarihte bu çapta bir salgın yok. Salgın tüm dünyayı etkiledi. Uzaktan çalışma gibi 20-25 yıl sonra hayata geçer denen birçok değişim hayata geçirildi. Uzaktan eğitimin bu kadar kitlesel bir düzeye ulaşabileceğini tahmin edemezdik. Pandemi tüm bunları öne çekti.

Milli devletlerin ne kadar önemli olduğu bu dönemde ortaya çıktı. Dünyanın her tarafında hastane önünde ölen insanlar var. Fakat Türk devleti, bu dönemde sosyal devlet vasfını ne kadar öne çıkardığını gösterdi.

Türkiye, bir Türk dünyanın neresinde olursa olsun onun elinden tutuyor. Bu süreçte devlet ve toplum arasında bir güven oluştu. Türkler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar kendilerini yalnız hissetmiyorlar.

Salgın sürecinden sonra dünyada olağanüstü bir ekonomik dalgalanma oldu. Hammadde kaynaklarının üretim alanlarında sorunlar ortaya çıktı. Bu dönemde ulaşım ve tedarik zincirlerinde problemler ortaya çıktı. Tüm bunların yoğun olarak yaşanması, dünyanın birçok ülkesinde sorun meydana getirdi.

EYT sorununu çözmek için çalışıyoruz. Kaç kişiyi kapsadığını çalışma tamamlandığı zaman açıklayacağız.

Enflasyona dair sorunları ancak büyüyerek çözebiliriz. İstihdam oranlarındaki artış büyümenin sürdüğünün göstergesi.

Üretim sürecine katılım projesi yürütüyoruz.

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN NE YAPILACAK?

Taşeron işçi çalışmasını Kasım ayı içerisinde sonuçlandıracağız.

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