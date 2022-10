Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek önemli açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...İÇKİ MASASINDAKİ İKİ SAYGISIZ KUR'AN-I KERİM YAKTI“Ben sadece alkolün böyle bir duruma getirebileceğini düşünmüyorum. Çünkü gayet bilinçliler. Ama bu ahlaksız, haysiyetsizlere özellikle yargı önünde çok ciddi ceza verilmesi lazım. Sayın İçişleri bakanımız bulunarak gözaltına alındıklarını bildirdi fakat daha ciddi cezalar verilmeli.”CHP'DEN BU SAYGISIZLARA NEDEN TEPKİ YOK?“Niye CHP'lilerden bu konuya tepki yok. En ufak bir konu için hepiniz dökülüyorsunuz... Şimdi CHP'lilere sesleniyorum. Linç etsenize, niye konuşmuyorsunuz bu kişi hakkında? Herhangi bir şekilde bir imamın veya bir kişinin yurtta vs olan olumsuz bir hadiseyi bütün bir camiaya getirip konuşmayı biliyorlar. Neden bu konu hakkınd konuşmuyorlar bunu da sormak lazım.”DEVLET MEMURU DEĞİL MUSTAFA KEMAL'İN MEMURUYUM!Tezcan Karakuş Candan'ın provokatif söylemleri hakkında açıklama yapan Osman Gökçek “Bu kadar saçma sapan konuşan bir kadın görmedim. 7 yıl boyunca bir yerde memur olarak çalışacaksınız fakat 60 gün işe gideceksiniz... Yılda sekiz buçuk gün işe gideceksiniz. Sonra diyecek ki ben devlet memuru değil, Mustafa Kemal'in memuruyum! Böyle bir saçmalık olabilir mi? Her işe kalkıp Mustafa Kemal'in arkasına sığınmak... Böyle bir saçmalık olabilir mi? Buradan şunu görmemiz lazım, Bunlar CHP'nin bankamatik memurları... Bunlar sadece bankaya giderler, maaş alırlar ve gece, gündüz iktidara saldıracakları orta oluştururlar kendilerine... Aziz milletimizin şunu görmesi lazım Çankaya'da toplanan paralar, vergiler bu kişilere gidiyor.” dedi.'KILIÇDAROĞLU'NUN ‘BAŞÖRTÜSÜ' İKİYÜZLÜLÜĞÜ'CHP ve başörtü çözümü, başörtü ile alakalı kadınların haklarını savunmak... İkisi yan yana gelecek en son meseledir. Enver Aysever televizyon programında diyor ki; Türkiye'nin bu kadar meselesi varken bitmiş bir meseleyi gündeme getiriyorsunuz, yanınızda da küçük enişte Ahmet Davutoğlu'nu almışsınız diyor.''Ki ben bu tabiri kullanmıyorum. Bu da başka bir konu zaten Ahmet Davutoğlu o kısımda da kabul görmeyen, özellikle sosyal demokratlar tarafından ‘küçük enişte' olarak adlandırılan bir kişi. Küçümseniyor yani... ““Kılıçdaroğlu inanılmaz bir değişim süreci geçiriyor, ne dediği belli değil. Fikirleri bu kadar hızlı değişebiliyorsa 5-6 yıl sonra başörtü düşmanı olarak karşımıza çıkabilir. Nasıl güvenebilirsiniz ki... SSK'da türban krizi ile alakalı kendisi Anayasa mahkemesine gitmiş. Kılıçdaroğlu'nun samimi olduğuna kesinlikle inanmıyorum.”BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA SAMİMİ DEĞİLLER'2013 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tweeti var ‘Kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz' diye. Neden o zaman Kılıçdaroğlu destek vermedi. Çünkü bu yasak kalkmadan 3 yıl önce okullarda başörtüsü olduğu için ‘çağdaşlık elden gidiyor' diye tweet attı. Bunlar samimi değiller, samimi olduklarını da hiç düşünmüyorum. Özür dileyerek söylüyorum, biz CHP'li yöneticilerin ‘başörtüyü Sümerler de fahişeler takardı' dedikleri lafları hatırlıyoruz. İkna odalarında başörtülü kız kardeşlerimiz ile yapmış oldukları konuşmaları ile hatırlıyoruz.'DÜN ‘BEZ PARÇASI' BUGÜN ‘YASAL GÜVENCE'“Neden biz Kılıçdaroğlu'na inanalım, buna gerçekten gönül vermiş inanmış, gerek ailesiyle gerek yaşantısı ile bunu bize gösteren bir Cumhurbaşkanı varken ben neden Kılıçdaroğlu'nun bu laflarına inanayım. “KILIÇDAROĞLU MESAJ VERMEYE ÇALIŞIYOR“Bu tamamen sinyalcilik. Diyorlar ki masada tesbih var. Müslümanlara buradan bir mesaj vermeye çalışıyor. Türkçülük ile de ülkücü kardeşlerimize mesaj verilmeye çalışılıyor. O aman sizin terörist cenazelerine giden milletvekilleri ne olacak, terör ile iltisaklı olan kişileri işe alan belediye başkanlarınız ne olacak? Geçtiğimiz günlerde birçok teröristi bize ‘gazeteci' diye yutturmaya çalıştığınız o raporlar ne olacak? Şimdi mi aklınıza geldi? CHP artık ne yaptığını şaşırmış durumda. Normal şartlarda CHP deniline akla şunların gelmesi lazım; Atatürkçü, cumhuriyetin kurucusu, özür dileyerek söylüyorum ama dini değerlerden uzak bir şekilde siyaset yapan bir parti akla geliyor.”SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METROSUNU ‘İBB KARŞILADI' YALANI“Sabiha Gökçen Havalimanı'nın oraya metro yapılıyor. Bir de baktım ki Ekrem İmamoğlu sanki kendilerinin vermiş olduğu parayla yapılmış gibi vatandaşa yansıtmaya çalıştı. İmamoğlu'nda, hep başkalarının yapmış olduğu icraatlar ile kendini birşeyler yapmış gibi gösterme çabası var. İmamoğlu deyince aklıma ilk gelen balıkçı, kayak, deniz tatili... Biz Sayın İmamoğlu'nu niye hiç bir açılışta hatırlamıyoruz? Bir insanda zerre kadar utanma olur.”Sözlerine devam eden Gökçek, “Benim tanıdığım İmamoğlu, bir tane fidan bile ektiği zaman bütün İstanbul'un billboardlarına çıkar ve kendisini duyurur. Yani İmamoğlu bu metroyu yapacak ve biz bunu bir tweetten öğreneceğiz. Mümkün mü? Kesinlikle değil...”'İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu döneminde batmıştır. O metroya para harcamaz. 452 milyon civarında bir parayı reklama harcıyorlar. Bunlar deprem bütçesinden kısar gider reklama para basarlr. Hatırlayın yüz bin konut yapacağız dediler, suya indirim yapacağız dediler. Her dedikleri yalan çıktı. Maalesef AK Parti'nin yapmış olduğu bu hizmetleri kıskanıyorlar ve üstlerine almaya çalışıyorlar.'CHP'NİN GAZETECİ DEDİĞİ TERÖRİSTLER“Dilşah Ercan denilen teröristin bir videosu çıktı. Terörist Öcalan'ın fotoğrafının önünde PKK terör örgütünün propagandası yaparken görüntüleri var. Bu teröristi biz CHP'nin bize ‘gazeteci' diye yutturmaya çalıştıkları raporda gördük. CHP iktidar olursa, özellikle Türkiye'de kadrolara bu teröristleri getireceklerinden şüphem yok. Bunlar iktidar olurlarsa, PKK/YPG terör örgütlerinden hüküm giyenleri dışarı çıkartır bunlar... Bu kadar kişileri bize ‘gazeteci' diye yutturmaya çalıştılar.”CHP'NİN, HDP'DEN FARKI YOK!'İYİ Partililere sesleniyorum. HDP'ye karşı olduğunu söylüyor Akşener. Şimdi bunların HDP'den ne farkı var? Belki HDP'liler bu teröristleri raporlarında CHP'liler kadar savunmuyorlardır. Şimdi soruyorum İYİ Partililere, bu kendinizi kandırmaktan başka nedir?'CHP'Lİ BEDRETTİN GÜNDEŞ PKK ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDIBu kadar mı tesadüf? Raporlarından, belediyelerinden terör ile iltisaklı kişiler çıkıyor. İBB tiyatrosunda terörist başı Öcalan'a özgürlük isteyen kişilerin tiyatro yapması... Bunların hepsi mi tesadüf? Bir belediye başkanlığını vermek ile devlet yönetimi aynı şey değildir. Devlet yönetimi çok farklıdır. Bunların iktidara gelmesi durumunda biz toprak bütünlüğümüzü koruma noktasında çok ciddi zaafiyetler ortaya çıkar ve toplum çok daha farklı bir durumun içerisine girer. Çünkü PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmeyen bir HDP var ve onunla iç içe geçmiş bir CHP var ve onu desteklemiyormuş gibi görününen ama destekleyen bir İYİ Parti var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, Basın-Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş PKK üyeliğinden tutuklanmış ve bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen 30 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkmış. Şimdi bu kişi tutuklandı. Daha önce 80'li yıllarda terör örgütü üyeliğinden 6 yıl hapis yatmış bu kişi.”ALİ MAHİR BAŞARIR YAYINA BAĞLANMAKTAN KORKUYOR“Terbiyesiz hadsiz, isim vermezsen namertsin.” diyen Ali Mahir Başarır'a canlı yayında cevap veren Osman Gökçek, “Bedrettin Gündeş, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı... Yayın bağlansana, rica ediyorum. Bunlarda hiç utanmada yok, şimdi bunu sana gösteriyoruz. Kim terbiyesiz? Hiç mi utanman yok. Bunlar yarın televizyona çıkar pişkin pişkin konuşmaya devam ederler. Bari korkmayın cesaretli olduğunuzu gösterin. Yapmıyorlar, bunlar sadece tetikçi medyada konuşabilirler. Ben senin yerinde olsam istifa ederim.” ifadelerini kullandı.AVRUPA'DA DOĞAL GAZ FİYATLARI UÇTU“İngiltere, Londra'da konutlardaki doğal gaz yüzde beş yüz yirmi iki zam gelmiş. Türkiye'de yüzde yüz dokuz zam geldi. Almanya'da yüzde 493 zam gelmiş. Bu zamlara lütfen dikkat edin. Türkiye'de bu yüzdelerde zam gelse ne diyeceksiniz. Hollanda, Amsterdam'd yüzde dört yüz altmış altı zam gelmiş, bizde ise yüzde yüz dokuz. Bu rakamlar tam tersiolmuş olsaydı tetikçi medya ‘Avrupa'nın durumu bu kadar iyi iken bizim durumumuz bu kadar kötü diye bağırıyordu.' Ama bu verileri kimse konuşmuyor. Akşener'in dediği gibi Rusya ile kriz noktasına gitseydi Tükiye bugün kü durumdan çok daha kötü durumda olabilirdik.”DEVLETİ TEMSİL EDEN VALİNİN ELİNİ SIKMADI“Bunlar 28 Şubat döneminin zihniyeti... Bir askerin böyle bir hareket yapabilmesi mümkün değil. Çünkü devlet, üst-alt işlerini bilerek çalışması gereken bir kurum. Bunun mutlaka cezasının verilmesi gerek diye düşünüyorduk. Sayın Hulusi Akar'a teşekkür ediyoruz, gerekeni yaptığı için.”HALK TV YAYININDA DEVLETE SKANDAL SUÇLAMA'Devlet bunlara ceza verince, ‘vay efendim gazeteciliki televizyonda konuştu özgürlük elden gidiyor' Böyle birşey olabilir mi? Sen Türkiye Cumhuriyeti'ni uyuşturucu parası bu ülkeye giriyor diye nasıl suçlayabilirsin. Hani verin nerede? RTÜK Başkanı'na sesleniyorum. Bizim sabah programlarında en ufak bir şey olduğunda ceza göndermeyi biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'ne, uyuşturucu parasını içeri soktu diye iftira atıyor. Şimdi bu ceza almayacak mı?'